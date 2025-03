Tragedia in allenamento: muore a 14 anni in una scuola calcio a Napoli

La tragedia è avvenuta a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, ad inizio allenamento: scuola calcio in lutto

Doveva essere una giornata come un’altra, ma si è tramutata in una tragedia davanti agli occhi di tutti. Diego De Vivo, ragazzino di 14 anni pieno di sogni e speranze, si è spento improvvisamente nella struttura di allenamento della Cantera Napoli.

Il giovane è stato colto da un malore ad inizio della sessione di allenamento di squadra. Sul campo in via strada comunale Selva Cafaro sono intervenuti anche carabinieri e una pattuglia mobile della zona di Napoli Stella, come riporta la Repubblica.

Cantera Napoli ha diffuso la notizia attraverso i propri social, dichiarandosi fortemente scioccata per il tragico evento che ha portato via un giovanissimo calciatore. Su Instagram si legge un post di sospensione di tutte le attività, seguito poi da questo messaggio:

“Distrutti dal dolore per la scomparsa di Diego De Vivo. Riposa in pace campione”

La salma del ragazzo è stata messa a disposizione per l’esame autoptico, per comprenderne le cause di questa morte prematura.

