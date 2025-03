Svolta Anguissa, rebus rinnovo risolto: così arriva la firma

Arrivano buone notizie in merito alla trattativa per il rinnovo di Anguissa con il Napoli: ecco l’annuncio del quotidiano Il Mattino

Dopo tante polemiche, Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare a Napoli, quella che è diventata la sua nuova casa ormai da 4 anni. Il centrocampista camerunense è stato convocato dal proprio ct per le gare di qualificazione ai Mondiali. Le sue condizioni non erano al 100%, rientrava da un infortunio piuttosto lungo e fastidioso.

Così, non è sceso in campo né contro l’eSwatini, tantomeno contro la Libia nello scontro diretto vinto per 3-1. Insomma, alla fine il Camerun ha vinto anche senza Zambo la partita più importante ed è abbondantemente in corsa per la qualificazione diretta verso i Mondiali 2026.

Anguissa punta al rientro in campo da titolare contro il Milan, anche se il quotidiano Il Mattino sottolinea come la sua presenza dal 1′ è messa in dubbio dalla scelta del modulo e anche dalle sue condizioni atletiche. Conte potrebbe preferire ancora una volta la coppia Gilmour-Lobotka a centrocampo.

Anguissa, svolta sul rinnovo

Da mesi il tema centrale attorno al nome di Frank Anguissa è il rinnovo del suo contratto. Il ds Manna ha rivelato dopo la chiusura del calciomercato invernale che la società e il calciatore erano in contatto per rinnovare e adeguare il nuovo contratto. Il Napoli vuole premiare il calciatore, offrendo un nuovo stipendio per gli anni a seguire.

Il contratto di Anguissa scade a giugno 2025, cioè tra qualche mese. Tuttavia, come è oramai noto, il club partenopeo può esercitare un opzione per rinnovare automaticamente il contratto del calciatore fino al 2027. Infatti, questo permette al Napoli di non perdere a zero il centrocampista.

Il Mattino sottolinea che Anguissa ha aperto alla disponibilità di rinnovare con il Napoli, ma soltanto a certe condizioni: tutto dipenderà dalla durata del nuovo contratto proposto da Aurelio De Laurentiis. Se la fumata bianca non dovesse arrivare, la società si copre esercitando l’opzione a favore, poi troverà acquirenti per lasciar partire il classe 1995.

Dopo questa buonissima stagione, in cui Frank è riuscito a segnare anche gol pesanti, non sarà troppo difficile trovare club interessati al giocatore. Occhio anche all’Inter, che potrebbe entrare in scena se le cose tra il camerunense e il Napoli non dovessero andare per il meglio. I nerazzurri sono interessati anche a Meret, altro calciatore in scadenza di contratto.

Last Updated on 27 Mar 2025 – 08:42 by Leonardo Zullo