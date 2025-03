Quale futuro per Lucca? Arriva una doccia gelida per il DS Manna: cosa sta succedendo

Il Napoli continua a seguire Lorenzo Lucca. Intanto, però, il club azzurro è costretto a fare i conti con una notizia “dolorosa” notizia.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, il club azzurro starebbe già pensando al futuro. Tra i lavori quotidiani c’è senza dubbio il mercato, attraverso il quale sarà necessario costruire una rosa all’altezza. Antonio Conte ha ambizioni molto elevate, motivo per il quale servirà ingaggiare profili già pronti a palcoscenici importanti. A tal proposito, nelle ultime settimane, il nome di Lorenzo Lucca è stato accostato al club partenopeo.

Occhio alla concorrenza per Lucca: sirene dalla Premier League

Il Napoli continua ad essere sulle tracce di Lorenzo Lucca. La stagione in corso sta consacrando l’attaccante dell’Udinese come uno dei migliori nel suo ruolo. Non a caso, la dirigenza azzurra vorrebbe puntare su di lui in vista dei prossimi anni. Il classe 2000 vanta qualità molto importanti, le quali però avrebbero attirato anche l’attenzione di alcuni top club.

Come riportato da “Il Messaggero Veneto” ad oggi sulle tracce di Lorenzo Lucca non ci sarebbe solo il Napoli. Infatti, nelle ultime ore, è stato registrato un forte interesse proveniente dalla Premier League. In modo particolare, club come Nottingham Forrest, Arsenal e Liverpool starebbero pensando di ingaggiare l’attaccante della Nazionale Italiana.

Oltre a ciò, però, a complicare ulteriormente le cose ci starebbe pensando anche un noto club spagnolo. Si tratta dell’Atletico Madrid di Simeone che starebbe spingendo per l’acquisto del giocatore. Quindi, sono tutte notizie poco “incoraggianti” per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe ritrovarsi al centro di un’asta di mercato che farebbe lievitare il cartellino del giocatore.

Agguato dai top club europei: ora il Napoli teme di perdere Lucca

Per il Napoli, la notizia sopracitata ha il sapore di una beffa. De Laurentiis è abituato a trattative complicate, ma trovarsi contro colossi come Arsenal, Liverpool e Atletico Madrid non è uno scherzo. Si parla di un’asta di mercato che potrebbe spingere il prezzo di Lucca ben oltre le possibilità azzurre, soprattutto se l’Udinese decidesse di ascoltare altre sirene.

Insomma, il futuro di Lorenzo Lucca è un rebus che tiene col fiato sospeso i tifosi partenopei. Antonio Conte sogna di averlo al centro dell’attacco, ma la strada è piena di insidie. Tra Premier League e Liga, il Napoli dovrà tirar fuori tutto il suo fascino per non lasciarsi sfuggire un talento che sembra destinato a fare scintille.

Last Updated on 27 Mar 2025 – 18:30 by Giuseppe Ferrara