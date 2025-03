Napoli-Milan, Fedele l’ha fatto di nuovo: il commento lascia a bocca aperta

Enrico Fedele ha sorpreso ancora tutti con alcune parole su Napoli-Milan di domenica.

La corsa scudetto entra sempre di più nel vivo. Questa domenica il Napoli sfiderà il Milan al Diego Armando Maradona in una gara decisamente importante. Le sorti della stagione del Napoli passano indubbiamente da questo match, il cui risultato andrà a mettere un po’ di pepe sulla lotta scudetto tra azzurri ed Inter. A Radio Marte l’ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato dell’importanza di questa gara, utilizzando parole che hanno sconvolto tutta la tifoseria napoletana.

Fedele: “Non so se il Napoli batterà il Milan”

Il noto dirigente ha detto la sua sulla prossima sfida di campionato del Napoli, sottolineando tutta la sua preoccupazione: il Milan sarà un avversario ostico.

Intervenuto a Radio Marte, Enrico Fedele ha parlato dell’imminente sfida tra Napoli e Milan. Secondo l’ex agente sarà una gara fondamentale per entrambi i club:

“Non so se domenica con il Milan sarà la penultima spiaggia per il Napoli, forse più per il Milan. In generale lo è per entrambe, tutte e due non possono perdere terreno rispetto ai loro obiettivi“.

Nonostante l’attuale situazione e posizionamento in classifica, la sfida coi rossoneri non sarà assolutamente una passeggiata, come ben sottolinea Fedele:

“Visto che l’Inter batterà l’Udinese, per quanto quest’ultima sia una squadra fisica e intensa, il Napoli deve fare lo stesso col Milan e non so se ci riuscirà“.

