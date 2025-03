“Sicuro lo seguono”: dirigente allo scoperto sul sogno di mercato del Napoli

Arrivano le dichiarazioni in merito a uno dei giocatori seguiti con attenzione dalla SSC Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli, previsto per domenica 30 marzo, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Antonio Conte si ritroverà davanti il Milan, in un match che è stato sempre significativo per la storia della Serie A. Come non dimenticare le sfide Scudetto degli anni di Maradona, che hanno segnato pagine indelebili per la memoria dei tifosi del Napoli che hanno vissuto in prima persona tali emozioni.

Le attenzioni del Napoli, tuttavia, non sono soltanto sul campo ma sono anche concentrate sulle prossime mosse di calciomercato. Con il ritorno in Europa ormai scontato, è dovere da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna consegnare ad Antonio Conte un organico quanto più assortito possibile, visto che dal prossimo anno le competizioni ritorneranno, con ogni probabilità, a essere tre. Reparto che sarà tenuto particolarmente d’occhio è quello offensivo, per cui non è escluso un investimento importante da parte del presidente Aurelio De Laurentiis da affiancare all’esperienza di Romelu Lukaku. A tal proposito, si fa il nome, tra gli altri, dell’attaccante di proprietà del Bologna, Santiago Castro.

Napoli su Castro, Zanetti: “Di sicuro i club migliori al mondo lo staranno seguendo”

Mentre il campo reclama attenzione, il calciomercato Napoli non dorme mai. Con la Champions League all’orizzonte e un calendario che tornerà a essere fitto, serve una rosa profonda. Giovanni Manna lo sa bene e sta già sondando il terreno per rinforzare l’attacco. Romelu Lukaku è una garanzia, con la sua fisicità e i gol pesanti, ma il futuro chiede freschezza. Ecco allora spuntare il nome di Santiago Castro, l’attaccante argentino che sta incantando con il Bologna.

Veloce, tecnico, con un fiuto del gol che non passa inosservato, Castro è uno di quei talenti che fanno gola ai grandi club. A confermarlo ci ha pensato Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, altra squadra che tiene d’occhio il ragazzo:

“Castro sta facendo molto bene al Bologna. Ogni volta che gioca, si vede che è un giocatore forte. I grandi club mondiali lo stanno seguendo, perché nei giovani vedi sempre una prospettiva di miglioramento”.

Parole, quelle rilasciate a TycSport, che pesano e che accendono i riflettori su un possibile duello di mercato. Al Bologna, Castro ha già segnato e fatto assist, mostrando una maturità che va oltre la sua età. Per il Napoli, potrebbe essere il colpo perfetto per costruire un attacco da sogno.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 23:49 by Francesco Fildi