Napoli-Milan, la notizia è una manna: Conte gongola

Antonio Conte, in vista della gara contro il Milan di domenica, può esultare per una notizia sul suo Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Venezia, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il Milan.

Gli azzurri, visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, dovranno cercare di fare di tutto per battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. Nel frattempo, proprio per la gara contro il Milan, Antonio Conte può già esultare.

Napoli, nessun problema dai nazionali: domani rientreranno Mathias Olivera e Frank Anguissa

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il tecnico salentino ha già ritrovato dieci dei dodici nazionali. Il primo controllo, di fatto, è andato bene, visto che non ci sono stati problemi per giocatori che hanno disputato i vari match di Nations League.

Nella giornata di domani, invece, arriveranno a Castel Volturno Mathias Olivera e Frank Anguissa. Proprio quest’ultimo era tra i giocatori più monitorati dal Napoli, viste le sue precarie condizioni, ma il ct Camerun non l’ha mai schierato nelle due gare che ha giocato per qualificarsi alla prossima edizione del Mondiale.

