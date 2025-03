Napoli-Milan, Conceicao avvisa Conte: il messaggio è netto

In vista della prossima sfida tra Napoli e Milan, Conceicao lancia un chiaro messaggio a Conte e delucida scelte di formazione

Domenica sera allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ è atteso un big match molto importante, valido per la 30esima giornata di campionato, Napoli-Milan. Siamo ormai nelle fasi conclusive della stagione, con gli azzurri ancora in piena lotta per lo Scudetto. Anche se la vetta dista ora tre punti.

La prima della classe – l’Inter – giocando nel pomeriggio contro l’Udinese, cercherà di mettere ulteriore pressione ai partenopei, che non possono assolutamente sbagliare. Nell’ultimo mese troppi inciampi per la squadra di Antonio Conte che, ora, con il ritorno di Neres, cercherà di tornare al suo assetto vincente visto nella gran parte del campionato.

Conceicao lancia un messaggio chiaro sulla formazione: ci sarà una mediana inedita, poi sulle condizione di Gimenez

Il Milan si trova in netta difficoltà in questa stagione, con una squadra allo sbando che non segue il tecnico e una società che fatica a trovare soluzione per ripararsi al peggio. Una copia, se vogliamo dirla così, del Napoli dello scorso anno. Conceicao però, vista l’importanza della sfida contro al Napoli, pensa ad una formazione inedita.

Come riportato da Tuttosport, Conceicao pone l’attenzione sulla sfida agli azzurri. In mezzo al campo infatti, ci sarà il debutto della doppia mediana composta da Bondo e Fofana. Per quanto riguarda Gimenez invece – uscito acciaccato dalla partita con la Nazionale – verrà valutato nei prossimi giorni, nel caso pronto Abraham.

In difesa il tecnico portoghese invece fa affidamento su Thiaw e Pavlovic centrali, con Theo e Walker sulle loro corsie.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 14:33 by William Scuotto