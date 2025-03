Giornata particolare per Mertens, Napoli al suo fianco: il motivo – FOTO

Giornata davvero molto particolare per Dries Mertens, il cui legame con il Napoli e con tutta la città partenopea sarà sempre forte.

Nel corso della storia, sono tanti i calciatori che si sono ritagliati uno spazio speciale nel cuore dei tifosi del Napoli, piazza molto passionale e che non si risparmia affatto quando c’è da sostenere i propri beniamini. Il tifo azzurro è riconosciuto come uno dei più caldi, capace di sostenere la propria squadra anche nei momenti più difficili e capace di legarsi ai vari giocatori in modo davvero unico e anche raro, considerando quelle che sono le dinamiche del cosiddetto calcio moderno.

Tra di loro, c’è sicuramente Dries Mertens: l’attaccante belga, ora in forza al Galatasaray, è un vero e proprio simbolo della storia recente del club partenopeo, oltre che leader nella classifica all time per quanto riguarda i gol messi a segno con la maglia della squadra partenopea. A dimostrare un legame inossidabile tra l’ex numero 14 azzurro e l’intera città è senza dubbio il fatto che abbia deciso, insieme a sua moglie Kat, di chiamare proprio figlio Ciro. Ed è proprio quest’oggi che il piccolo Mertens compie gli anni: ricorrenza che viene ricordata sempre con enorme affetto da parte della piazza partenopea.

Festa in casa Mertens, il piccolo Ciro compie gli anni: messaggi d’amore dai tifosi del Napoli

Giornata speciale per Dries Mertens e la sua famiglia, considerando che quest’oggi compie gli anni il piccolo Ciro, figlio adottivo di una città, quella di Napoli, che continua ad amare il belga sempre di più.

Immediati i messaggi d’amore da parte dei tifosi degli azzurri, che sui social hanno colto l’occasione per far sentire nuovamente il loro affetto nei confronti di un calciatore che ha scritto la storia del club partenopeo.

Mertens e Napoli: storia di un amore infinito

In un’epoca in cui il calcio moderno spesso sembra fatto di contratti e trasferimenti freddi, il rapporto tra Napoli e Mertens è un’eccezione che scalda l’anima.

Non è solo il record di gol o le giocate che hanno fatto esultare la curva: è il modo in cui Dries si è immerso nella vita partenopea, tra passeggiate sul lungomare e una passione sincera per la cultura locale. Anche lontano, il suo nome resta un grido di battaglia. Al Galatasaray continua a segnare e incantare, ma ogni volta che si parla di lui, il pensiero corre a quei giorni azzurri, a quei gol che hanno fatto tremare lo stadio. E oggi, con il compleanno di Ciro, Napoli si ferma un attimo a ricordare: perché Mertens non è solo un calciatore, è un pezzo di cuore della città. Un legame che nessuna distanza potrà mai spezzare, un amore che i tifosi portano con se, con il cuore in mano, come solo a Napoli sanno fare.