Conte al Milan, Napoli gelato: l’annuncio non lascia dubbi

Su Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare una voce proprio sul Milan.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, il Napoli ha subito in calendario una gara che può dire davvero molto per la sua stagione. Domenica sera, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao.

Considerando sia i tre punti di svantaggio che il match casalingo dell’Inter contro l’Udinese, di fatto, il Napoli ha l’obbligo di battere i rossoneri per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. Nel frattempo, però, bisogna registrare che riguarda proprio il possibile passaggio di Antonio Conte al Milan.

Allarme Napoli, il Milan ha scelto Conte per panchina: ecco tutti i dettagli

A farlo, tramite un articolo pubblicato sul ‘Quotidiano Sportivo’, è il giornalista Giulio Mola:

“Giorgio Furlani ha scelto il nuovo allenatore rossonero. Il nome designato dal dirigente milanista è quello di Antonio Conte. Quest’ultimo, dunque, è il candidato numero per diventare l’allenatore del Milan, più di Massimiliano Allegri (finora mai contattato) e più di Cesc Fabregas (che sarebbe la terza scelta”.

L’articolo sul possibile passaggio di Antonio Conte al Milan poi continua:

“Tale operazione, eventualmente, si potrebbe fare solo quando sarà terminata la stagione. Il Milan, tra l’altro, dovrà cercare di battere la concorrenza per arrivare all’allenatore salentino. La ‘Vecchia Signora’, soprattutto in caso di un ritorno di Andrea Agnelli, punterebbe tantissimo su Conte. Il Milan, dal canto suo, ha accantonato, le forti perplessità (economiche e caratteriali) che aveva l’anno scorso sull’attuale tecnico del Napoli”.

Napoli-Milan: una partita chiave per lo scudetto e il futuro di Conte Tornando al presente, dunque la sfida di domenica sera tra Napoli e Milan non è solo una questione di classifica. Per il team partenopeo, vincere contro i rossoneri significherebbe mandare un segnale forte all’Inter e mantenere vivo il sogno scudetto. Quest’ultimo, di fatto, sotto la guida di Conte appare tutt’altro che impossibile. Il tecnico pugliese, con il suo carisma e la sua maniacale attenzione ai dettagli, ha già portato una squadra reduce da un’annata deludente a lottare per lo scudetto, anche se nelle ultime sette giornate ha vinto solo una partita. Intanto, a Napoli si respira un’aria di attesa mista a preoccupazione. I tifosi, con il cuore in mano, si chiedono se Conte – che ha sempre dimostrato un attaccamento viscerale alle squadre che allena – possa davvero cedere al richiamo di un club storico come il Milan. Del resto, si sa, nel calcio i colpi di scena sono dietro l’angolo, e le sirene rossonere potrebbero cambiare tutto.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 13:18 by William Scuotto