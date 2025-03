Stadio Maradona, il ‘no’ del Comune al Napoli: la situazione

La trattativa potrebbe incontrare un ostacolo significativo: ecco cosa sta succedendo.

Proseguono le trattative e gli incontri in merito alla questione stadio. Argomento centrale nel futuro del Napoli oltre al centro sportivo, la polemica scatenata dalla “gaffe” di Gabriele Gravina che ha dimenticato di citare Napoli tra lecito candidate ad ospitare Euro 2032 ha fatto riemergere anche tutti i discorsi relativi al rinnovamento dello stadio Diego Armando Maradona.

Una serie di opere di rifacimento che, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, dovrebbero comprendere molti aspetti dell’impianto, Dalle piste, agli anelli sul modello dello stadio Olimpico di Roma, fino ai posti a sedere a bordocampo.

Stadio Maradona, il rifiuto del Comune: la situazione

Comune di Napoli e club di Aurelio De Laurentiis stanno dialogando per trovare un accordo che possa accontentare tutti, anche se come riportato da Il Mattino, c’è uno scoglio che, paradossalmente, potrebbe sbloccare la situazione.

Secondo il quotidiano il Comune non ha intenzione di cedere o dare in concessione la struttura alla società azzurra. Di conseguenza, De Laurentiis potrebbe lavarsene le mani, economicamente parlando.

“Perché – questo trapela dal quartier generale azzurro – ha incassato dei no da parte del Comune all’acquisto del Maradona e anche alla concessione per 99 anni. E non ha trovato riscontri positivi per la costruzione di un nuovo impianto in città. A questo punto – il ragionamento del club passa la palla nella metà campa avversaria cioè del Comune e del Governo. Cosa significa? Che tocca al Comune sostenere le spese di un eventuale restyling“, si legge sul quotidiano.

