Salta Napoli-Milan? L’attaccante è in dubbio dopo la sosta Nazionali

Al rientro dalla sosta preoccupato le condizioni dell’attaccante, la situazione a pochi giorni dal big match.

Contro il Napoli il Milan dovrà lottare per portare a casa tre punti fondamentali in chiave classifica. I rossoneri sono al nono posto in campionato e rischiano seriamente di rimanere fuori dai posti per le prossime competizioni europee.

Contro gli azzurri di Antonio Conte l’obiettivo è rimanere agganciati al treno insieme con Fiorentina e Roma. Ma attenzione, potrebbe esserci un’assenza pesante nella rosa di Sergio Conceiçao. Si tratta di Santiago Gimenez, punta centrale del Milan senza il quale i rossoneri potrebbero andare in difficoltà. Ma cosa è successo?

Napoli-Milan, le condizioni di Santiago Gimenez

L’attaccante classe 2001 del Milan è uscito zoppicante dal campo dopo l’ultimo match della sua Nazionale, il Messico, contro Panama. Preoccupano le sue condizioni, che vanno monitorate in vista del big match contro il Napoli.

“Dallo staff medico del Messico, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Per Gimenez, dunque, si dovrebbe trattare solo di stanchezza dopo le due tiratissime partite in quattro giorni: 80 minuti giovedi notte contro il Canada, 96 minuti (recupero compreso) nella notte tra domenica e lunedi per la finale. L’attaccante farà rientro a Milano dove sarà valutato con serenità dallo staff di Conceiçao e da quello del club rossonero. Se sarà confermato il “nulla di grave”, Gimenez si allenerà regolarmente con i compagni nei prossimi giorni, pronto ad indossare una maglia da titolare domenica sera nel big match contro il Napoli al Maradona”, scrive il Corriere dello Sport.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 08:33 by Giorgio D’Andrea