Napoli, quanto hanno giocato durante la sosta? Ecco chi ha fatto gli straordinari

Dieci giocatori impegnati con le Nazionali, ma quanto hanno giocato? Il minutaggio.

Il Napoli torna al lavoro in vista del match con il Milan. Due i giorni di riposo che erano stati concessi da Antonio Conte ai ragazzi che sono rimasti in città durante la sosta delle Nazionali. Un riposo sfruttato dai giocatori, ad esempio da Neres che ha approfittato per un blitz a Dubai, per un paio di giorni di relax totale.

Oggi si torna al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida ai rossoneri, in attesa anche del ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. L’ultima parte di stagione sarà piuttosto impegnativa per il Napoli e soprattutto per i giocatori che, con le loro Nazionali, hanno giocato parecchi minuti.

Ma chi sono i giocatori azzurri con più minuti nelle gambe dopo la sosta?

Il meno utilizzato senza dubbio Alex Meret, a riposo nel corso delle due partite dell’Italia contro la Germania. C’è poi Alessandro Buongiorno, schierato solo nella gara di ritorno da Luciano Spalletti, per 90 minuti contro la Germania a Dortmund. E poi Olivera, che ha giocato 90 minuti contro l’Argentina con la maglia dell’Uruguay, che sarà impegnata anche oggi contro la Bolivia.

Napoli: Lukaku torna col sorriso, Lobotka fa gli straordinari

Ci sono poi Raspadori e Politano, con 93 e 109 minuti giocati. E poi i due scozzesi, Gilmour e McTominay, impegnati per 145 e 180 minuti. Anche Rrahmani e Di Lorenzo tornano a Napoli con 180 minuti giocati, il primo contro l’Islanda ed il secondo contro la Germania. Stesso discorso anche per Romelu Lukaku, a segno tre volte nella doppia sfida contro l’Ucraina.

E infine Lobotka, il pi utilizzato tra gli uomini di Antonio Conte, che rientra dalla sosta con 210 minuti giocati nella doppia sfida poi persa ai supplementari contro la Slovenia. Unica eccezione Anguissa, ancora a secco di minuti ma innanzitutto campo oggi contro la Libia.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 09:12 by Giorgio D’Andrea