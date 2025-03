Napoli-Milan, c’è la conferma del modulo? L’indizio

Il tecnico azzurro è ancora indeciso, ma un fattore potrebbe convincerlo: ecco di cosa si tratta.

Antonio Conte non ha ancora deciso il modulo con cui il Napoli scenderà in campo contro il Milan domenica sera. Una scelta certamente complessa, che nasconde una serie di insidie pericolosissime in vista di una sfida che il Napoli non può permettersi di sbagliare.

Oggi si torna a Castel Volturno dopo un paio di giorni di riposo concessi dal tecnico pugliese. L’obiettivo è chiaro: preparare la gara in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Da quel momento, poi, concentrazione al massimo verso il Milan. Ma come ha intenzione di giocare Conte? I dubbi sono leciti: confermare il 3-5-2 vorrebbe dire provare a dare continuità al sistema di gioco che nelle ultime settimane ha caratterizzato le partite degli azzurri. Tornare al 4-3-3 potrebbe essere, forse, un passo indietro, ma verso quel modulo che tanto aveva fatto brillare il Napoli.

4-3-3 o 3-5-2? L’idea di Conte

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione e coglie quale potrebbe essere il motivo, o i motivi dei dubbi per Antonio Conte.

“La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suo Belgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma”, si legge sul quotidiano.

