Lukaku, contro il Milan un traguardo importante: il dato è straordinario

L’attaccante belga ha un obiettivo chiaro, raggiungerlo sarebbe clamoroso: ecco di cosa si tratta.

Contro il Milan il Napoli avrà bisogno di un Romelu Lukaku al 100% della forma. La sosta delle Nazionali ha fatto bene all’attaccante belga, che ha messo a segno tre reti nella doppia sfida contro l’Ucraina. Uno stato di forma fisica e mentale che non può che giocare all’attaccante azzurro in vista di un match dove, inevitabilmente, ci sarà bisogno di tutto il suo talento.

E se da un lato quella contro i rossoneri dovrebbe rappresentare di per sé una sfida emotivamente stimolante per Lukaku (anche, forse, per il suo passato nell’Inter), dall’altro c’è anche un’altra motivazione che potrebbe spingere il belga a fare bene.

Lukaku sogna il record personale: con il Milan per raggiungerlo

Contro il Milan Romelu Lukaku avrà la possibilità di raggiungere un traguardo molto importante, simbolo della sua costanza e della sua straordinaria carriera. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport,

“Grande serata con il Belgio, grandi speranze scudetto, grandi numeri per lui. Romelu Lukaku, ladies and gentlemen: in virtù della doppietta realizzata domenica a Genk nel bis contro l’Ucraina ha toccato quota 399 gol in carriera, calcolando il carnet con la nazionale e le squadre di club in tutte le competizioni. Il traguardo delle 400 reti, dunque, è a un passo. Letteralmente. Un graffio appena, un colpo che avrà l’occasione di mettere a segno molto presto, questione di giorni. A cominciare dalla partita in programma domenica contro il Milan al Maradona”, si legge sul quotidiano.

Il Milan, inoltre, sarebbe anche l’unica squadra in cui Lukaku ha già segnato nella gara di andata (oltre alla Fiorentina, in gol sia all’ondata che al ritorno). Un obiettivo importante, quindi, per affrontare al meglio la sfida di domenica sera.

