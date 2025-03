Lucca al Napoli? L’annuncio sul futuro è già arrivato: è accaduto in questi minuti

Il futuro di Lorenzo Lucca è sempre più chiaro. Gli ultimi dettagli riguardano da molto vicino il Napoli.

Il Napoli è sempre concentrato sul mercato in entrata, ancor più per quel che riguarda i giovani talenti. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, la dirigenza azzurra starebbe sondando diversi profili che potrebbero aiutare la causa partenopea. Tra questi, nelle ultime settimane, è stato inserito anche il nome di Lorenzo Lucca. L’attuale attaccante dell’Udinese è reduce da diverse reti importanti, motivo per il quale il futuro potrebbe essere molto roseo. Negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio importante proprio sull’italiano.

Lucca-Napoli, ora l’affare si complica: la rivelazione dell’esperto

Il Napoli continua a seguire profili interessanti in vista delle prossime stagioni. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è senza dubbio l’attacco. Ad oggi, la pedina chiave è Romelu Lukaku, ma in futuro il belga potrebbe contare anche sull’aiuto di un “giovane”.

A tal proposito, un nome che fa molto gola al Napoli è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese e della Nazionale Italiana ha raggiunto la sua consacrazione definitiva in Serie A, motivo per il quale sulle sue tracce ci sono diverse big. Nelle ultime ore, però, Ciro Venerato nonché esperto di mercato, avrebbe lanciato un importante rivelazione sul possibile colpo di mercato. Di seguito le sue parole sul sito di “Rai Sport”.

“Ad oggi sono in ribasso le quotazioni di Lucca in ottica Napoli. Con ogni probabilità il nuovo attaccante azzurro arriverà dall’estero”.

Si tratta, quindi, di una notizia molto importante in vista del futuro. Il classe 2000 è un talento presente nel campionato italiano, motivo per il quale lasciarselo scappare potrebbe rappresentare una grossa beffa. Ovviamente, seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.