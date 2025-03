Conte, due dubbi verso Napoli-Milan: non solo il modulo

Il tecnico del Napoli deve ancora lavorarci, due idee e due dubbi in vista del big match.

Si avvicina sempre di più il big match tra Napoli e Milan previsto per domenica sera. Gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare ad inseguire la vetta della classifica, i rossoneri per cercare di dare, allena in questo finale di stagione, una scossa al campionato.

Tanti i dubbi che attanagliano Antonio Conte nei giorni precedenti alla gara. Su tutti la scelta degli interpreti da schierare in campo, ma anche sul modulo da adottare contro i rossoneri.

“Neres fa rima con 4-3-3, c’è poco da fare. Di certo è l’uomo perfetto per ripristinare il sistema nel caso in cui Conte deciderà di cambiare e di invertire la tendenza obbligata proprio dal suo infortunio, misto alla contemporanea indisponibilità di Spinazzola e Olivera. In meno di due settimane, sul più bello, saltò l’intera catena di sinistra e il tecnico virò verso il 3-5-2. Dalla Lazio al ritorno con la Fiorentina”, scrive il Corriere dello Sport.

Non solo il modulo: Conte è ancora indeciso

C’è, poi, da decidere anche chi scenderà in campo. Raspadori ha brillato nelle ultime uscite, ma il ritorno di David Neres accende chiaramente una lampadina nella testa del tecnico azzurro.

“Poi, 4-2-3-1 a Venezia e ora si vedrà. Arriva il Milan e torna Neres, fresco e riposato dopo un weekend a Dubai, e fioriranno i dubbi: in questa fase è difficile anche immaginare il ritorno in panchina di Raspadori, senza dubbio il migliore dell’ultimo mese, autore di 3 gol in cinque partite e di ottime prestazione guardando la porta dritta nello specchio, da seconda punta a sostegno di Lukaku”, conclude il quotidiano.

