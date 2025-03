Uruguay, Olivera ci sarà con la Bolivia: altitudine elevata e preparazione specifica, farà gli straordinari prima del Milan

Il terzino del Napoli costretto a stringere i denti in una partita molto particolare, i dettagli.

Colpo di scena tra i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali nel corso di questa sosta. Mathias Olivera, impegnato con l’Uruguay, ha giocato nella note tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato. 90 minuti contro l’Argentina nella sfida vinta 1-0 dalla Nazionale Albiceleste.

Buona la prestazione del terzino sinistro del Napoli che ha unito ottima corsa e spunti offensivi. Unica nota negativa, l’ammonizione nei minuti finali, a macchiare una prova con pochissimi errori. Il prossimo impegno dell’Uruguay è previsto per domani sera, alle ore 21.00 contro la Bolivia. Ma c’è un colpo di scena a riguardo.

I 90 minuti giocati contro l’Uruguay avevano fatto pensare ad un match di riposo per Olivera, che sarebbe quindi tornato a Napoli al termine della sosta con qualche giorno di riposo nelle gambe. A quanto pare, però, Marcelo Bielsa ha intenzione di schierarlo nuovamente in campo, in condizioni molto particolari.

Bolivia-Uruguay, condizioni proibitive: Olivera dovrebbe giocare

Il Corriere dello Sport analizza le condizioni in cui si giocherà Bolivia-Uruguay, con un clima ed un’altitudine complessi.

“L’Uruguay dovrà attraversare gran parte dell’America del Sud: dal mare alle Ande, dall’Argentina alla Bolivia, da Montevideo a El Alto percorrendo quasi tremila chilometri per giocare, poi, in uno degli stadi più alti del mondo, il Municipal de Villa Ingenio, 4.150 metri sul livello del mare. Il più alto si trova in Perù, è il Daniel Alcides Carrion a Cerro del Pasco, 4.378 metri. Distanza minima, difficoltà massima. Bielsa in questi giorni sta lavorando in modo specifico per regolare i carichi fisici. Valuta lo stato di forma dei suoi, consapevole delle insidie di giocare a quelle altitudini. Con una concentrazione di ossigeno inferiore per la minor pressione, la fatica si farà sentire”, scrive il quotidiano.

Un ulteriore impegno, quindi, per il terzino sinistro del Napoli. La sfida con il Milan, prevista per domenica sera, faceva sperare in un turno di riposo per Olivera che, invece, dovrà fare gli straordinari per poi tornare a poche ore da un match fondamentale per gli azzurri di Antonio Conte.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 13:03 by Giorgio D’Andrea