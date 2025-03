Svolta VAR, le decisioni verranno spiegate dagli arbitri in tempo reale allo stadio

Grosse novità a partire dalle prossime partite, la Lega a deciso: ecco cosa succederà con il VAR.

Con un lungo comunicato la Lega Serie A ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda il VAR e la gestione delle situazioni che prevedono il suo utilizzo. Sono due i provvedimenti annunciato: il primo riguarda la possibilità di visionare l’intervento della Sala VAR sui maxischermo degli stadi.

La seconda novità riguarda, invece, le nuove modalità con cui il VAR verrà gestito nel corso delle prossime partite di Coppa Italia.

“Solo in occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in seguito alla recente decisione assunta dall’IFAB durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con FIGC e AIA, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell’Arbitro all’interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l`intervento del VAR per On-Field-Review (OFR) [..] Attraverso l’implementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all’attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell’OFR i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’Ufficiale di Gara“, scrive la Lega Serie A.