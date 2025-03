Stadio Maradona, il progetto per il restyling: capienza, pista e ‘modello Olimpico’

Società e Comune di Napoli di nuovo in contatto, c’è il progetto per il restyling del Maradona: i dettagli.

Proseguono i discorsi relativi allo stadio Diego Armando Maradona, soprattutto in vista della tanto discussa edizione degli Europei 2032. Il Napoli ed il Comune di Napoli hanno un obiettivo chiaro: piazzare lo stadio partenopeo tra le location della competizione. Ma per riuscirci c’è bisogno di un restyling. Ne parla ‘edizione odierna de Il Mattino:

“La notizia è che il Comune e il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis sono tornati a parlarsi sulla questione della ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona in funzione anche di Euro 2032. De Laurentiis e il Comune si scambiano informazioni in queste ore con il Patron che risponde da Los Angeles dove si trova attualmente”, scrive il quotidiano.

Stadio Maradona, il progetto: cifre, piste di atletica e posti a bordo campo

Un’idea precisa, quella condivisa dal Comune e dalla società di Aurelio De Laurentiis. Ma quali sarebbero gli interventi principali? Il Mattino analizza il progetto.

“Entro due o tre mesi, cioè a campionato finito, il Comune sottoporrà a De Laurentiis una ipotesi progettuale che ricalcherà il modello Olimpico: vale a dire con la possibilità di non avere due anelli ma uno solo che digrada verso il terreno di gioco. Progetto con la pista e senza pista. Comune e Società stanno ragionando insieme sul Maradona su di un restyling corposo e profondo da circa 90 milioni per aumentare la capienza e di conseguenza gli incassi della Società. Ma anche e soprattutto per dare a più napoletani la possibilità di andare allo stadio e vedere meglio lo spettacolo del calcio: oggi dal secondo anello la visione è pessima. E gli sky box che vuole il Patron? Le tribune vip per tifosi facoltosi? Sono previsti e anche a bordo campo“, conclude il quotidiano.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 10:16 by Giorgio D’Andrea