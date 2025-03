Napoli, le ultime sul centro sportivo: c’è uno scoglio da superare

Gli ultimi aggiornamenti per il centro sportivo del Napoli fanno emergere una questione da risolvere, ecco di cosa si tratta.

Vanno avanti anche, intanto, le trattative relative al futuro centro sportivo del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riporta la Repubblica, nell’editoriale scritto da Antonio Corbo.

A quanto pare la trattativa tra la società partenopea e le istituzioni procede per il meglio. Ma ci sarebbe uno scoglio, anche abbastanza noioso, da superare.

La questione da risolvere: i dettagli sul centro sportivo azzurro

“Niente è in dubbio. Ma dalla “caratterizzazione” dei terreni si rende necessaria una bonifica. La famiglia Coppola, Francesco e Cristiana, ha sempre aiutato il Napoli. E pronta anche ad eseguire i lavori. I suoli si presentano infatti “paludosi”, niente di grave, perché almeno ufficialmente non si registra un veto dell’Arpac”, scrive Corbo.

“Puntuale compare l’ente regionale quando i suoli sono fonte possibile di contaminazione per smaltimento dei rifiuti in uno dei 4 ex consorzi (da Ce 1 a Ce4) della provincia di Caserta. Le aree confinano con i 63 ettari di “Parco umido La piana” affidato al Raggruppamento carabinieri biodiversità di Caserta. Una garanzia in più. Il costo in metri quadri è ancora da fissare, dipende anche da chi eseguirà la bonifica”, conclude La Repubblica.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 10:55 by Giorgio D’Andrea