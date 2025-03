Mercato Napoli, il centrocampo e due situazioni da valutare per l’attacco: l’analisi

Non si ferma il lavoro della dirigenza azzurra. Diversi nomi da valutare per Giovanni Manna, tra centrocampo e attacco.

Il mercato del Napoli prosegue spedito verso un’estate che impegnerà notevolmente Giovanni Manna e tutta la dirigenza azzurra. L’attuale situazione della squadra guidata da Antonio Conte mette la società in una condizione piuttosto obbligata.

Rinforzare la squadra sarà assolutamente necessario per affrontare una stagione che vedrà moltiplicarsi gli impegni. E allora non c’è tempo da perdere. Giovanni Manna sta lavorando duramente, sia per quanto riguarda eventuali innesti da portare in città la prossima stagione, sia per quanto riguarda alcune situazioni già presenti in rosa che necessitano, tuttavia, di una particolare attenzione.

L’edizione odierna de La Repubblica analizza la mediana del Napoli e, poi, due situazioni nel reparto offensivo.

Il Napoli ha attivato l’opzione fino al 2027 e ha proposto un rinnovo biennale rifiutato

“Tante novità pure in mediana: Anguissa è in bilico e il Napoli sta pensando a Davide Frattesi dell’Inter ma anche a Sudakov, 22enne gioiellino ucraino che piace pure alla Juventus. L’obiettivo è un mercato grandi firme, il Napoli stavolta non si farà trovare impreparato”, scrive il quotidiano. Per Anguissa la dirigenza azzurra ha attivato l’opzione fino al 2027. Il centrocampista, però, ha rifiutato la proposta di rinnovo biennale messa dalla società partenopea sul piatto.

Situazione attacco, Manna ha due decisioni da prendere

C’è poi la situazione relativa all’attacco con due nomi che, al momento, mettono la società con le spalle al muro. Ci saranno delle scelte importanti da prendere con molta attenzione.

“Manna ovviamente dovrà cedere pure Giovanni Simeone, alla ricerca di una squadra che possa dargli maggiore continuità. Il Cholito aveva tante richieste a gennaio (su tutte il Torino), ma il Napoli ha rinviato qualsiasi decisione al termine di questa stagione. Da valutare pure il futuro di Giacomo Raspadori: se si proseguirà con la formula delle due punte, sarà sicuramente uno dei titolari per la prossima stagione, altrimenti potrebbe riaprirsi la possibilità di una cessione. Molto dipenderà pure dall’abito tattico che il Napoli vestirà nel nuovo campionato”, scrive La Repubblica.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 11:41 by Giorgio D’Andrea