Italia, con il blocco “napoletano” la miglior Nazionale: l’analisi

Contro la Germania un Italia a due volti: con e senza giocatori del Napoli: ecco com’è andata.

Il pareggio dell’Italia contro la Germania delude le aspettative del Paese che, in qualche modo, continuava a credere ad un possibile ribaltamento del 2-1 della gara d’andata. Un 3-3, invece, che “condanna” gli azzurri ad un girone di qualificazione ai prossimi mondiali non impossibile ma certamente più complesso.

Se c’è un aspetto che può far tornare a casa soddisfatto Luciano Spalletti, quello è l’apporto dei giocatori del Napoli alla nostra Nazionale.

L’analisi degli azzurri in Germania-Italia

Un secondo tempo significativo che fa sorridere anche Antonio Conte da casa e che è un segnale molto positivo per il futuro del club partenopeo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che evidenzia la prestazione dei “napoletani” contro la Germania.

“L’Italia finisce con ben quattro calciatori di Conte in campo. E con il blocco “napoletano“, a partire dal minuto 67, si vede la migliore Italia. Difficile non era visto il disastro andato in scena dal primo tempo. Ma il festival di Napoli è un messaggio anche per il futuro, perché il 4-2-3-1 Spalletti ano è forse il sistema migliore.buongiorno e di Lorenzo fin dal primo minuto, poi Politano e Raspadori: i due attaccanti danno una mano a mettere ordine a una formazione iniziale che è stata debole di cuore e sbilenca di piede. Diciamolo: completamente sbagliata”, scrive il quotidiano.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 08:14 by Giorgio D’Andrea