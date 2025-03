“Addio a fine stagione? Conte ha la totale volontà di proseguire col Napoli”, spente le voci di mercato

L’intesa tra Conte e De Laurentiis è solida, il tecnico non vuole lasciare Napoli: l’analisi.

Le voci di mercato che vedono Antonio Conte potenzialmente lontano da Napoli già al termine di questa stagione si fanno sempre più insistenti. Al centro dell’attenzione la Juventus che, fresca di esonero di Thiago Motta, pare abbia ingaggiato Tudor proprio con l’obiettivo di provare a strappare Conte al Napoli a fine stagione. Tudor sarebbe soltanto un traghettatore, dunque, per portare la Juventus in Champions e poi provare il colpo estivo.

L’edizione odierna de Il Mattino, però, analizza la situazione e prova a fare chiarezza sulla solidità dell’accordo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

“Normale che chiunque abbia la necessità di aggiustare le cose e di sognare in grande, pensi ad Antonio Conte. Ma per almeno altri due anni, il sogno resterà un desiderio. Anche perché De Laurentiis né lui pensano di interrompere un contratto triennale firmato appena 10 mesi fa e che le parti, volutamente, hanno voluto privo di canali, clausole, liberatorie o opzioni di rescissione”, scrive il quotidiano.

Conte-Napoli, il progetto è solido: la strategia di De Laurentiis

Nelle ultime settimane sono emerse sempre più rumorose le voci che vedono il tecnico leccese lontano dalla città partenopea. Come in una storia destinata a finire molto presto per via delle incomprensioni che, secondo molti inevitabili, avvolgeranno gli uffici del Napoli.

“Per molti, il fatto che non metta una pietra tombale sui sussurri legati al suo futuro, sia una specie di apertura per la schiera di corteggiatori. Ma non è così. Conte ha la volontà totale di proseguire nel progetto avviato insieme al Napoli un anno fa“, ha proseguito il Mattino.

Come riporta il quotidiano non c’è nessuna intenzione di interrompere anticipatamente la relazione tra Conte ed il Napoli. Ovvio che qualche smorfia ci sia stata, ma nulla che possa andare oltre la normale relazione allenatore-società.

“Poi è chiaro che non tutto quello che è successo in questa stagione lo abbia fatto contento. E per certi versi pure a De Laurentiis va stretto questo suo ruolo “silenziato” di presidente che ha deciso di non dover parlare almeno fino alla fine della stagione [..] E poco importa se de Laurentiis vede sempre più rifulgere la stella del suo allenatore [..] Stavolta non ne farà un dramma. Un vincente come Conte, De Laurentiis se lo terrà strettissimo”, ha concluso il Mattino.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 09:39 by Giorgio D’Andrea