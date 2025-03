Uruguay-Argentina, Olivera promosso dai quotidiani locali

Buona la prestazione del terzino del Napoli contro l’Argentina. La stampa locale ne elogia le doti fisiche.

Nella notte Uruguay e Argentina si sono sfidate in un grande classico del Sudamerica. Ad avere la meglio è stata l’Argentina, che ha trionfato 1-0 grazie alla rete di Almada siglata al 68′ minuto. Tra gli azzurri di Antonio Conte spicca, però, la prestazione di Mathias Olviera.

Schierato negli 11 titolari, il terzino sinistro ha giocato tutti i 90 minuti del match, poi perso dall’Uruguay. Buona la sua prestazione, macchiata soltanto dal cartellino giallo ricevuto nel finale del match. Molto probabilmente rimarrà a riposo nel prossimo appuntamento in programma tra Uruguay e Bolivia. Dopodichè l’azzurro tornerà in Italia per affrontare il big match tra Napoli e Milan.

I giornali locali promuovono Olivera: bene contro l’Argentina

La prestazione di Olivera, però, è stata molto positiva, tanto da ricevere gli elogi della stampa locale. Il quotidiano uruguaiano “Ovacion”, ne ha elogiato le doti fisiche nonostante il risultati negativo per la formazione di Marcelo Bielsa.

“Grande corsa e capacità di lettura per avanzare in attacco destando il muro avversario. Nella ripresa l’Argentina è migliorata e ha attaccato meno. Verso la fine ha ricevuto un cartellino giallo quando ha commesso un fallo violento vedendosi superato”, quanto si legge sul quotidiano uruguaiano in merito ad Olivera.

