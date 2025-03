Mercato, Napoli in corsa per un altro difensore: altro rinforzo per Conte

Spunta un altro nome per il reparto difensivo azzurro, ma occhio alla concorrenza: i dettagli.

Non si ferma la dirigenza del Napoli, che sembra avere il vento in poppa nella caccia ai rinforzi per la prossima stagione. Il calciomercato partenopeo è in pieno fermento e, tra i tanti obiettivi, spicca un’attenzione particolare per il reparto difensivo. Dopo aver messo a segno un colpo con l’intesa raggiunta per Marianucci dell’Empoli, il direttore sportivo Giovanni Manna non intende abbassare la guardia. Tra i nomi caldi che circolano insistentemente c’è quello di Koni De Winter, giovane difensore belga del Genoa, che sta attirando gli sguardi di mezza Europa. A confermare l’interesse è Tuttojuve, che segnala come il Napoli si sia aggiunto alla lista dei pretendenti, accanto a colossi come Inter e West Ham.

Per il classe 2002, il Genoa non fa sconti: la cifra richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro, un investimento non da poco, ma che potrebbe valere ogni centesimo vista la crescita esponenziale del ragazzo. E c’è un dettaglio curioso: da contratto, il 20% di questa somma finirà nelle casse della Juventus, club che lo ha cresciuto prima di cederlo ai rossoblù. Insomma, un affare che potrebbe muovere cifre da capogiro e accendere ulteriormente il mercato estivo.

Calciomercato Napoli: perché puntare su Koni De Winter?

Ma chi è Koni De Winter e perché il Napoli lo considera un tassello chiave per il futuro? Classe 2002, De Winter ha già fatto parlare di sé per la sua solidità e il suo talento precoce. Arrivato in Italia nel 2018 alla Juventus, ha completato il suo percorso nelle giovanili bianconere prima di approdare al Genoa, che lo ha acquistato definitivamente nell’agosto 2023 per 8 milioni di euro più bonus. Da allora, il suo valore è schizzato alle stelle, tanto che oggi i liguri lo valutano quasi quattro volte tanto.

De Winter è il prototipo del difensore moderno: forte fisicamente, rapido nei movimenti e con una buona visione di gioco, qualità che lo rendono perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte, modulo che il tecnico sta plasmando con cura a Napoli. Non a caso, il suo nome è finito anche nel taccuino di club come l’Inter, oltre a squadre straniere di peso come il West Ham. Per il Napoli, aggiungerlo alla rosa significherebbe fare un investimento a lungo termine, con un occhio al presente e uno al futuro. Insomma, un colpo che potrebbe far battere il cuore ai tifosi partenopei.