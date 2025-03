Caos Gravina, dimentica Napoli! Il comunicato del Comune partenopeo

Gabriele Gravina dimentica Napoli, e il Comune non ci sta: il duro comunicato della città di Napoli.

Caos intorno al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Durante un’intervista nella quale si è parlato anche degli impianti italiani che ospiteranno Euro2032, il presidente della FIGC ha dimenticato di citare anche lo stadio Diego Armando Maradona. Al momento sono nove gli stadi candidati ad ospitare la competizione. Su tre impianti c’è la quasi totale certezza: stadio Olimpico di Roma, stadio San Siro di Milano e J-Stadium di Torino.

Per gli altri due posti disponibili ci sono diverse città candidate, come Palermo, Bari, Firenze o Cagliari. Tra queste anche Napoli, che Gravina non ha citato scatenando l’indignazione del Comune.

Il Comune di Napoli non ci sta: il comunicato dopo le parole di Gravina

Il Presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli Nino Simeone ha emanato un duro comunicato stampa, nel quale esprime il suo disappunto prendendo le difese dei cittadini che meritano di far parte di un grande momento di calcio europeo. Di seguito il comunicato:

“Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dimenticato nuovamente di menzionare Napoli tra le città candidate ad ospitare gli Europei di Calcio del 2032. Una dimenticanza che, per l’ennesima volta, solleva interrogativi e dubbi tra i tifosi e gli appassionati di calcio partenopei.

Le ragioni dietro questa distrazione sono difficili da comprendere, soprattutto considerando che episodi simili si sono già verificati in passato, ed in particolare dopo la sua recente rielezione alla carica di Presidente della FIGC. I napoletani continuano a credere fermamente che la loro città meriti di far parte di questo grande momento di calcio europeo. Napoli è una città che respira calcio, una città che ha dimostrato di saper ospitare eventi di grande importanza con passione, dedizione e organizzazione.

“Napoli vuole essere parte di questo sogno europeo. La sua candidatura è un obiettivo chiaro e raggiungibile. Per questo motivo, la città di Napoli, con il suo Sindaco Gaetano Manfredi, si sta adoperando per ottenere questa opportunità. Noi siamo la città di Napoli, non siamo solo una squadra di calcio, e per questo motivo stiamo lavorando per vedere la nostra terra ed il nostro stadio ospitare i migliori talenti del calcio internazionale”.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 16:11 by Giorgio D’Andrea