Attacco Napoli: gli esterni, i top di manna e il rimpianto di Conte: la situazione

E’ un mercato molto attivo del Napoli sul fronte offensivo, Manna segue diverse piste e vuole riscattare un rimpianto: i dettagli.

La dirigenza del Napoli è chiamata a un lavoro a tutto tondo per costruire una squadra competitiva in vista della stagione 2025. Non si tratta solo di tappare qualche buco qua e là, ma di rinforzare ogni reparto con innesti di qualità, tenendo d’occhio un calendario che, con la Champions League alle porte, si preannuncia da capogiro. Gli azzurri dovranno essere pronti a reggere il peso di una competizione europea di altissimo livello, senza perdere di vista l’ambizione scudetto in Serie A. Un’impresa che richiede visione, strategia e, diciamolo pure, un bel po’ di fiuto per gli affari.

Il reparto offensivo è senza dubbio quello che catalizza le attenzioni maggiori. Da un lato, serve un vice Lukaku che possa garantire gol e presenza fisica quando il gigante belga avrà bisogno di tirare il fiato. Dall’altro, c’è la necessità di potenziare le fasce, dove gli esterni d’attacco dovranno portare velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo. Il direttore sportivo Giovanni Manna non sta certo con le mani in mano: ha già stilato una lista di nomi che potrebbero fare al caso del Napoli. Tra questi spiccano Ademola Lookman, Edon Zhegrova e Igor Paixao, ognuno con caratteristiche diverse ma accomunati da un potenziale che fa brillare gli occhi ai tifosi partenopei.

Rinforzi Champions League: Lookman e Zhegrova nel mirino

Parlando di rinforzi per la Champions League, il nome di Ademola Lookman è quello che circola con più insistenza. Portarlo sotto il Vesuvio non sarà una passeggiata: l’Atalanta lo considera un pilastro e ci sarà da battere la concorrenza di club stranieri, soprattutto dalla Premier League. Eppure, Manna sembra avere le idee chiare e il cuore in mano per convincere il giocatore a scegliere Napoli.

Non meno intrigante è la pista che porta a Edon Zhegrova, talento kosovaro del Lille. Il suo profilo piace da tempo agli azzurri, ma a gennaio il Lille ha tirato il freno, non volendo privarsi di un elemento chiave a stagione in corso. Con l’estate, però, le carte in tavola potrebbero cambiare, e il Napoli è pronto a giocarsi le sue chance per strapparlo alla Ligue 1.

Paixao Napoli: il rimpianto di gennaio pronto a tornare?

E poi c’è Igor Paixao, il brasiliano del Feyenoord che rappresenta un piccolo cruccio per la dirigenza partenopea. A gennaio, il suo arrivo era stato bloccato dal regolamento sugli extracomunitari, lasciando l’amaro in bocca a chi già pregustava le sue sgroppate sulla fascia.

Ventiquattro anni, un mancino educato e un’abilità nel creare superiorità numerica: Paixao ha tutte le carte in regola per essere il jolly che manca al Napoli. L’estate potrebbe essere il momento giusto per riscattare quel “no” invernale, trasformandolo in un “sì” che farebbe esultare i tifosi sugli spalti del Maradona.

