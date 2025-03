Ansia Conte, senza di loro non funziona: il dato è clamoroso

Il tecnico azzurro non può farne a meno, altrimenti calano i risultati: c’è una statistica che spiega tutto.

Il Napoli di Antonio Conte si trova a lottare per la vetta della classifica in una situazione sulla quale pochissimi avrebbero scommesso. D’altronde parlano i numeri. La rosa del tecnico azzurro è pensata e progettata per giocare una sola competizione, il campionato. A differenza dell’Inter o dell’Atalanta, gli azzurri non godono di una panchina lunghissima, o almeno non così competitiva come si pensava all’inizio.

E le difficoltà si sono viste eccome. La crisi di vittorie del Napoli, durata diverse partite, è stata scaturita prevalentemente da una serie di infortuni che hanno costretto Antonio Conte a far scendere in campo giocatori provenienti dalla panchina. E se c’è una notizia che fa sorridere il tecnico pugliese è proprio il rientro di due pilastri della squadra.

Napoli, con Neres e Anguissa cambia tutto: il dato è clamoroso

Al rientro dalla sosta il Napoli affronterà il Milan in un match fondamentale per continuare a lottare per lo scudetto. Conte potrà contare su due recuperi fondamentali: David Neres e Frank Anguissa.Il brasiliano è assente da più di un mese a causa di un problema alla coscia, mentre Anguissa si è fermato tre partite fa e contro il Venezia ha iniziato a rimettere piede in campo.

La loro assenza si è sentita notevolmente, soprattutto nei numeri. C’è un dato significativo, che testimonia quanto Neres e Anguissa siano due giocatori fondamentali, senza i quali la squadra trova enormi difficoltà.

“Il Napoli ci crede, sa di non essere stato costruito per la vittoria ma vuole giocarsi le proprie chances, trova linfa vitale non solo dalle buome notizie che arrivano dalle Nazionali ma anche dal rientro a pieno regime di Neres e Anguissa. C’è una statistica che fa riflettere: il Napoli con Neres e Anguissa insieme in campo dal primo minuto ha una media di 2,6 punti, quando è mancato almeno uno dei due nella formazione iniziale il bottino scende ad 1,8“, riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 14:00 by Giorgio D’Andrea