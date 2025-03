Uruguay-Argentina, formazioni ufficiali: la scelta di Bielsa su Olivera

Bielsa ha scelto, ecco gli undici titolari che affronteranno l’Argentina nel big match: la decisione sul terzino azzurro.

Tra poco più di un’ora andrà in scena il big match sudamericano tra l’Uruguay di Marcelo Bielsa e l’Argentina di Scaloni. Albiceleste al comando della classifica della qualificazioni mondiali, con 5 punti di vantaggio sull’Uruguay ma con la pressione di dover giocare, tra pochi giorni, anche contro il Brasile. Nell’ultimo incontro tra le due Nazionali, nel 2023, ebbe la meglio l’uruguay che trionfò per 2-0.

Marcelo Bielsa ha ufficializzato l’11 titolare che scenderà in campo contro l’Argentina. C’è anche Mathias Olivera, terzino sinistro azzurro, che condividerà la fascia con Maximiliano Araujo nel 4-3-3 scelto dal tecnico argentino dell’Uruguay. A completare la difesa con Olivera ci saranno Nandez, Ronald Araujo e Gimenez. In mediana Bielsa ha scelto Valverde, Bentancur e Arrascaeta. In attacco, infine, giocheranno Pellistri, Araujo e Darwin Nunez.

Uruguay-Argentina, Olivera titolare: la formazione scelta da Bielsa

Un match impegnativo, dunque, per Olivera contro l’Argentina, che però potrebbe a questo punto essere tenuto a riposo nel match contro la Bolivia previsto per martedi 25 marzo.

