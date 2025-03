Napoli, svelato il motivo dell’amichevole con la Puteolana: il retroscena

L’allenamento congiunto aveva un obiettivo ben preciso: spunta il retroscena, non ci sono dubbi.

In questo finale di stagione Antonio Conte ha bisogno di tutti i suoi giocatori. Ricucire il gap ci tre punti con l’Inter non sarà facile, ma gli azzurri hanno quantomeno il dovere di dare il massimo fino alla fine. Il tecnico azzurro sa benissimo che ci sarà bisogno dell’apporto di tutto, soprattutto di quei giocatori che nell’ultimo periodo sono mancati e che, adesso, devono ritrovare condizione.

Uno di questi è senza dubbio David Neres, fermo ai box dal 15 febbraio per un infortunio alla coscia e sulla via del rientro. L’esterno brasiliano dovrebbe tornare pienamente a disposizione di Antonio Conte nel big match in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali contro il Milan.

Neres, l’amichevole era per lui: il motivo

Il Napoli sta facendo tutto il necessario per farlo tornare in forma in vista di una sfida così importante. Ed è per questo motivo che la dirigenza azzurra avrebbe organizzato l’amichevole con la Puteolana, come rivelato dall’inviato di Sky Sport Francesco Modugno.

“I numeri relativi ai gol del Napoli non riflettono appieno il potenziale che Antonio Conte ha a disposizione, ma il tecnico sta riuscendo a recuperare tutti i giocatori. Un esempio è Neres, per il quale ieri è stata praticamente organizzato un’amichevole, definita allenamento congiunto, contro la Puteolana, squadra di serie D. È servita per mettere minuti nelle gambe, per monitorare un po’ la brillantezza e lo spunto. E lui, agendo in quel 4-2-3-1 largo a destra, rientrando può liberare il sinistro. Giocatore che può darti soluzioni alternative per un Napoli che lì davanti in questa vola Tona deve fare di più, se vuole tenere testa all’Inter”, ha dichiarato Modugno.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 21:27 by Giorgio D’Andrea