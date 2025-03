Napoli, l’agente lancia la proposta: “Farebbe comodo a Conte”

Possibile ritorno in rosa, l’agente pensa al futuro e propone il calciatore: i dettagli.

Il 30 giugno 2025 scadrà il prestito di un giocatore sul quale il Napoli ha provato a scommettere nell’agosto del 2023, salvo poi mandarlo in prestito per due volte in due squadre diverse. Si tratta di Walid Cheddira, attaccante marocchino classe 1998, attualmente in prestito all’Espanyol.

Cheddira fu acquistato dal Napoli dal Bari per circa 7 milioni di euro nell’estate di due anni fa, subito dopo la vittoria dello scudetto. Mandato quella stessa estate in prestito al Frosinone, con la maglia dei ciociari ha giocato 39 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 gol ed un assist nell’annata conclusa con la retrocessione in Serie B. Tornato alla corte di Antonio Conte, il Napoli ha deciso di mandarlo nuovamente in prestito, questa volta in Spagna.

Con la maglia dell’Espanyol ha giocato 19 partite tra campionato e Coppa del Re, segnando però una sola rete ed un solo assist. A giugno scadrà il prestito, e l’attaccante marocchino tornerà a Napoli per capire cosa gli si prospetta in futuro.

Cheddira, l’agente è sicuro: le parole sul futuro

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra. Nel corso del suo intervento, l’agente ha parlato della stagione azzurra, ma anche del futuro di Cheddira, senza nascondere una certa fiducia nella prossima estate.

“Il Napoli può finire bene, il mister sta facendo un buon lavoro e credo in un buon finale di stagione. Conte ti cambia i giocatori, ti dà tantissimo. E’ il top player del Napoli, l’acquisto migliore. De Laurentiis e Manna hanno fatto bene a puntare tutto sull’allenatore. Il Napoli veniva da un’annata in cui era andato tutto male e oggi si trova a lottare per lo scudetto – ha commentato Di Napoli – Cheddira? è stato molto apprezzato dal mister in ritiro, per la sua abnegazione e professionalità, ma lo spazio era completamente chiuso. L’anno prossimo partiremo col vantaggio che Conte già lo conosce e potrebbe far comodo al Napoli. A giugno tireremo le conclusioni e capiremo che sviluppo ci sarà col Napoli”, ha concluso l’agente dell’attaccante marocchino.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 20:35 by Giorgio D’Andrea