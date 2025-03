“Io e Conte siamo sorpresi”, Lele Oriali è netto: la promessa

In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato, bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti da parte di Lele Oriali.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha visto aumentare il proprio distacco dall’Inter. Quest’ultima, dopo l’ultimo turno di campionato, ha infatti ora tre punti di vantaggio dal team partenopeo.

Una volta terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni della nazionali, il Napoli sarà chiamato a sfidare allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle dichiarazioni di Lele Oriali.

Napoli, Oriali: “Io e Conte siamo sorpresi della nostra posizione di classifica”

Il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste parole:

“Siamo pronti a tutto per le ultime partite di campionato. Non ci possiamo lamentare, fino a questo momento, visto che il nostro obiettivo era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale. La squadra ha risposto bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Devono essere sincero, io e Conte non ci aspettavamo di essere in questa posizione di classifica a nove giornate dalla conclusione del termine del campionato”.

Lele Oriali ha poi continuato il suo intervento:

“Siamo venuti qui con l’intenzione di fare, ma eravamo certi di non trovarci qui a questo punto della stagione. Abbiamo trovato un ambiente molto collaborativo quando siamo arrivati qui. Siamo stati agevolati dal fatto che la squadra arrivasse da una stagione negativa. I giocatori, dunque, non vedevano l’ora di rilanciarsi. I calciatori, mettendosi a disposizione, hanno fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto ed i risultati ora si vedono”.

Oriali: “I giocatori daranno tutto fino all’ultima giornata di campionato”

Le dichiarazioni del dirigente, dunque, poi proseguono su Antonio Conte:

“Noi vogliamo inculcare nella mente dei giocatori che si ottengono dei risultati importanti con sacrificio, sudore e cultura del lavoro.. Conte? Lui è determinante per il successo di un club. Dà sempre un qualcosa in più alla squadra. Antonio è un fuoriclasse tra gli allenatori. Lui, come tutti, ha tanti pregi e tanti difetti. Riesce a coinvolgere tutti, facendo sempre voler bene. Lui è sempre schietto e sincero e questo può essere un problema nel nostro mondo, visto che ci sono sia perdenti che bugiardi di successo”.

L’intervista di Lele Oriali termina così:

“Antonio riesce a creare un gruppo eterogeneo, unito e coeso. Rimpianti? Avrei voluto terminare gli studi. Italia? Quella di ieri mi è piaciuta, soprattutto nel primo tempo. Sono convinto che domenica gli azzurri a Dortmund possa ribaltare il risultato. Arbitri? Rispetto le loro decisioni, ma a volte sbagliano. Quelle che digerisco meno, invece, sono quelle del VAR, perché hanno la possibilità di rivedere l’azione. Scudetto? Ci sono tre squadre che stanno lottando per vincerlo: Inter, Napoli ed Atalanta. Inter ed Atalanta hanno qualcosa in più a livello di organico. I nostri giocatori metteranno cuore ed anima fino al termine del campionato. Noi saremo lì ad accoglierli, perché avranno dato tutto in campo per far arrivare il Napoli in alto. “

Last Updated on 21 Mar 2025 – 16:57 by William Scuotto