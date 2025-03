“Conte o Inzaghi? Vi dico la mia”, l’ex svela la sua scelta

L’ex calciatore racconta la sua esperienza e ammette la sua preferenza, nessun dubbio.

Antonio Candreva ha appena annunciato il ritiro dal calcio. L’ex giocatore di Lazio e Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, dove ha commentato l’andamento del campionato, ma non solo. Antonio Candreva, infatti, ha avuto la fortuna di avere come allenatore sia Simone Inzaghi che Antonio Conte. Il primo alla Lazio, nella stagione 2015/2016 nella quale, seppur per solo 6 partite, Candreva mise a segno 3 gol ed un assist sotto la guida tecnica dell’attuale allenatore dell’Inter.

Con Antonio Conte, invece, Candreva ha affrontato tutta la stagione 2019/2022 con la maglia dell’Inter. Quell’anno mise a segno 7 gol e 9 assist in 40 partite tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, chiudendo la stagione al secondo posto con un solo posto dalla Juventus.

Candreva non ha dubbi, ecco chi sceglierebbe

Intervistato a Sky Sport 24, Antonio Candreva ha analizzato il finale di stagione, ammettendo anche la sua preferenza tra i due tecnici che oggi si stanno giocando il campionato,

“Purtroppo mister Inzaghi l’ho avuto in un’esperienza piccola alla Lazio, quando è subentrato nelle ultime 4-5 partite. Quindi non me lo sono goduto questo Simone Inzaghi. Voto Antonio Conte, anche perché il mister l’ho avuto in Nazionale e all’Inter. Quindi dico Conte perché l’ho avuto di più. Cosa dirà Conte ai suoi giocatori per questo rush finale di campionato? Di continuare così, di non mollare, di non vedere la classifica e di fare la strada su loro stessi, perché penso che il Napoli sotto gli occhi di tutti ha fatto un campionato grandioso. A nove giornate dalla fine si sta giocando il campionato, è stato primo per tante partite in solitaria. Quindi grande stagione fino ad oggi. Mancano ancora nove partite ed è quindi è tutto aperto”, ha commentato Candreva.

