Mercato Napoli, Billing verrà riscattato dal club azzurro: le cifre

Il centrocampista azzurro ha convinto Antonio Conte, il club partenopeo vuole confermarlo: pronto il riscatto.

La dirigenza del Napoli sta lavorando a ritmo serrato con un obiettivo chiaro: mettere a punto la squadra per la prossima stagione. È un momento cruciale per il club partenopeo, che deve affrontare diverse sfide, sia in campo che fuori. Se da un lato la ricerca di un nuovo difensore è ormai un tema caldo, sotto i riflettori di tifosi e addetti ai lavori, dall’altro ci sono nodi da sciogliere in più reparti. Tra questi, spicca la situazione di Philip Billing, un nome che sta facendo parlare e che potrebbe rivelarsi una carta vincente per il futuro azzurro.

Philip Billing: il futuro del centrocampo del Napoli

Arrivato a Napoli durante il mercato invernale, il centrocampista danese classe 1996 ha avuto finora poche occasioni per mettersi in mostra, con sole tre presenze all’attivo. Eppure, in quelle apparizioni, ha lasciato il segno. Chi non ricorda il suo gol da capogiro contro l’Inter, segnato al Diego Armando Maradona? Una rete che ha fatto esplodere lo stadio e che ha acceso i riflettori su di lui. Nonostante il minutaggio limitato, Billing ha dimostrato di avere qualità e carattere, due doti che non sono passate inosservate agli occhi di Antonio Conte e della dirigenza.

Il tecnico salentino, noto per la sua capacità di tirar fuori il meglio dai giocatori, sembra aver visto in Billing un tassello prezioso per il centrocampo del Napoli. E non è solo una sensazione: secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il club sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro, una cifra da versare al Bournemouth per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. Un investimento non da poco, ma che potrebbe rivelarsi azzeccato, considerando il potenziale del danese e le ambizioni del Napoli calcio per il futuro.