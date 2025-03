Come sta Rrahmani? Le condizioni del difensore azzurro in vista del match con il suo Kosovo

Il difensore azzurro aveva preoccupato il Napoli ed i tifosi azzurri, ecco come sta il kosovaro dopo affaticamento muscolare accusato contro il Venezia.

Le condizioni fisiche di Amir Rrahmani avevano tenuto il Napoli e tutto l’ambiente partenopeo col fiato sospeso negli ultimi giorni. Il difensore azzurro era stato costretto al cambio nel corso dell’ultima partita giocata dal Napoli contro il Venezia, terminata 0-0.

Un affaticamento muscolare che Antonio Conte aveva gi preannunciato non essere nulla di grave ma che, ovviamente, aveva preoccupato tutta la tifoseria partenopea in vista dell’ultima, importantissima, parte di stagione. Rrahmani non aveva saltato nemmeno un minuto nel corso di questa stagione, ragion per cui perderlo potrebbe creare un grosso problema al reparto difensivo azzurro.

Napoli, Rrahmani ha recuperato: sarà a disposizione del Kosovo

Convocato regolarmente dal Kosovo, però, i media kossovari hanno fatto sapere che il difensore classe 1994 si è allenato insieme con tutto il resto della squadra. Sarà quindi a disposizione della nazionale kosovara per il match previsto per stasera contro l’Islanda.

Un sospiro di sollievo, dunque, per tutto l’ambiente partenopeo che temeva di dover fare a meno di Rrahmani per un periodo più lungo.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 16:29 by Giorgio D’Andrea