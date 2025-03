Lukaku leader assoluto: decisione ufficiale sul bomber del Napoli

Lukaku leader assoluto con la Nazionale del Belgio: la decisione ufficiale è per lui una grandissima gioia.

Tra picchi di amore e qualche riflesso di odio Romelu Lukaku sta vivendo una buona stagione agli ordini di Antonio Conte. L’attaccante belga classe 1993, quasi sul finire dell’ultima sessione estiva, dopo una lunga trattativa, è approdato a Napoli con grandi aspettative. Nonostante alcune prove incolori, vedi l’ultima a Venezia, i numeri finora non gli danno torto: 10 gol e 9 assist in 29 presenze stagionali.

Volato in Nazionale per le prossime sfide del suo Belgio, intanto, Lukaku ha dimostrato anche lì di essere un leader tecnico e non solo. Oggi il Ct Rudi Garcia, intervenendo in conferenza stampa, ha confermato una decisione ufficiale sul suo bomber.

Napoli, Lukaku capitano in Ucraina-Belgio: l’annuncio di Garcia

Alla vigilia di Ucraina-Belgio, gara di Nations League in programma domani sera alle 20,45 sul campo neutro di Murcia in Spagna, il Ct belga Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, anche quello relativo alla fascia di Capitano. L’ex allenatore del Napoli ha confermato che Romelu Lukaku indosserà la fascia da Capitano domani sera mentre nella successiva partita di domenica la stessa sarà sul braccio di Kevin De Bruyne.

Non è la prima volta, del resto, che Lukaku indossa la fascia in Nazionale. Il “battesimo” avvenne il 14 ottobre 2020, quando il bomber si rese protagonista di una doppietta nel 2 a 1 finale rifilato all’Islanda. Successivamente, Lukaku ha indossato la fascia in altre undici occasioni, l’ultima proprio contro la Nazionale italiana lo scorso 14 novembre 2024.

Ucraina-Belgio, Garcia annuncia Lukaku capitano

L’attaccante 31enne, nell’ultimo mese e mezzo, ha risentito pesantemente della flessione che ha caratterizzato le prestazioni del suo Napoli. Nelle ultime sette partite, è andato in rete una sola volta nell’unica vittoria ottenuta dieci giorni fa contro la Fiorentina.

La speranza di Antonio Conte e di tutto l’ambiente partenopeo è che il bomber torni a segnare con più frequenza negli ultimi due mesi di campionato: il sogno Scudetto è ancora vivo.

Per realizzarlo ci sarà bisogno del miglior Lukaku e in tanti sperano che queste maggiori responsabilità affidategli in Nazionale possano aiutarlo a ritrovare carica e fiducia in vista del rush finale della stagione con la maglia del Napoli.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 23:58 by Felice Leopoldo Luongo