Appello del talent scout Fratini in vista di Napoli-Milan. Arriva in diretta radio il messaggio a Manna sulla ‘ricetta’ per il quarto Scudetto.

Dopo il pareggio di Venezia, è calato l’entusiasmo a Napoli. L’Inter è approdata nuovamente in cima alla classifica e gli azzurri sono chiamati a non commettere più errori se vogliono continuare a sognare il quarto scudetto.

Intanto, un consiglio per il Ds Manna arriva da Michele Fratini, noto talent scout ospite in studio a “Radio Marte” nel corso di “Marte Sport Live“.

Fratini ha consigliato un allenamento a porte aperte allo stadio Maradona:

“ Aprite i cancelli durante gli allenamenti. Non si può a Castel Volturno? Fatelo allo Stadio Maradona! Occorre organizzare un allenamento a porte aperte, la prossima settimana, prima del Milan. Cari dirigenti, fate vivere le emozioni ai tifosi. Lo farei subito. Lo dico da sportivo: avete un calore pazzesco, un’accoglienza solo vostra. Fate sentire la vostra voce per incitare la squadra durante la settimana. Ora più che mai”.

Fratini ha poi elogiato il tecnico del Napoli:

“Conte quando c’è da godere, esulta verso il pubblico, cerca sempre la gente, i tifosi. E’ fondamentale che il tifoso napoletano, ovunque sia, ci creda. Credeteci. Vale anche per la società. E’ più facile rincorrere che essere rincorsi. Conte lo rimpiangono tutti in Inghilterra, a Torino ed in fondo anche a Milano”.

Fratini si è quindi rivolto a Manna dopo le critiche per il calciomercato di gennaio:

“Spero che mi senta, quando esprimo il mio pensiero. Quel che è fatto è fatto. Adesso, si deve tornare a coinvolgere il pubblico , il vero uomo in più che può ridare grande entusiasmo. Ora la rosa è quella, il mercato non si può più fare, ma Conte non ha mollato: ve lo assicuro”.

Infine, un pensiero su Marianucci, prossimo acquisto dall’Empoli:

“E’ un buon acquisto. E’ un ‘cane’ in senso positivo, perché abbaia e morde. Non è Comuzzo, però, che ha una qualità pazzesca: è freddo, non ha emozioni, non muta. Non cambia mai pelle, quel ragazzo. Non avverte nemmeno il caldo. Il Napoli ha fatto bene a prenderlo.

Lo pagherà circa 9 milioni di euro? Sono 1 milione a partita, considerando che ha 10 presenze in serie A. Ha avuto una grande evoluzione, è un ottimo profilo in prospettiva, pur avendo un anno in più di Comuzzo, che resta di un altro livello. Ecco, con Buongiorno mancino e Comuzzo destro il Napoli avrebbe avuto per anni una grande difesa”.