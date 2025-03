Mazzocchi al fianco del popolo dei Campi Flegrei, commento da brividi dell’ex Napoli

Pasquale Mazzocchi, napoletano vero, al fianco della popolazione dei Campi Flegrei, costantemente colpita dal terremoto: arriva il messaggio di un ex Napoli

Le ultime tre scosse che hanno colpito Napoli e i suoi abitanti sono state piuttosto forti. Tutti con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, come da mesi a questa parte. La più importante è stata avvertita di notte, tra il 12 e il 13 marzo. L’ultima, invece, alla vigilia della trasferta a Venezia.

Mazzocchi, sensibile alla questione, ha postato il magnifico striscione portato al Penzo da parte dei tifosi del Napoli. Tra i commenti su Instagram, spunta quello di un ex azzurro, nonché natio di Scampia.

Izzo cuore napoletano, il messaggio da brividi

Nato e cresciuto a Napoli, Armando Izzo ha iniziato a giocare nell’Arci Scampia, per poi passare nel settore giovanile azzurro. Qui si è messo in mostra, ma non abbastanza da salire in Prima Squadra.

Il difensore centrale classe 1992, però, è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. Ha giocato ad alto livello, in Serie A, e ancora oggi è un punto di riferimento al Monza. Lotta per non retrocedere. Proprio nell’ultimo weekend è stato autore di un gol che avrebbe potuto riportare sorriso e gioia ai suoi tifosi. Ma alla fine è arrivato solo un pareggio contro il Parma.

Armando Izzo ha commentato il post di Mazzocchi, sottolineando come la sua città resista a queste continue scosse: “Over però”.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 12:26 by Leonardo Zullo