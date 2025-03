Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Venezia Napoli, ecco la formazione ufficiale scelta da Antonio Conte: la decisione su Anguissa.

La 29esima giornata di Serie A vedrà il Napoli in trasferta a Venezia per provare a sorpassare l’Inter in attesa del big match di questa sera contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una grande opportunità per gli azzurri per mettere pressione alle altre due squadre pretendenti per il titolo.

Venezia Napoli, le formazioni ufficiali: confermato Gilmour

Di seguito le formazioni ufficiali con mister Conte che ha preferito di riconfermare gli 11 titolari visti contro la Fiorentina al Maradona: Insieme a Lukaku ci sarà Raspadori mentre a centrocampo Gilmour partirà nuovamente dal primo minuto. Ecco le scelte di Di Francesco e Conte:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 11:44 by Carmine Acierno