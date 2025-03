Venezia-Napoli, Gilmour avvisa: il messaggio è netto

Serie A, Venezia Napoli: arrivano le parole di Billy Gilmour nel pre partita del Penzo.

Per riagguantare la prima posizione, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a scendere in campo al Penzo per vincere e convincere. Mandare un messaggio chiaro ad Inter ed Atalanta, impegnate questa sera contro al Gewiss Stadium, potrebbe essere fondamentale per il proseguo del campionato. Ai microfoni di Dazn, Billy Gilmour ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.

Gilmour: “Ci siamo preparati bene, vogliamo dimostrarlo sul campo”

Il centrocampista scozzese ha parlato di come il Napoli ha preparato la gara e di cosa si augura per questo match:

“Siamo venuti qui per i 3 punti, ci siamo preparati tutta la settimana per fare una buona prestazione“.

Sul suo nuovo soprannome, ha affermato:

“Maestro? È un bel soprannome ma oggi dobbiamo dimostrarlo sul campo quanto siamo bravi”.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 12:19 by Carmine Acierno