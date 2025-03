Venezia-Napoli, cori vergognosi dei tifosi veneti verso la città partenopea

Serie A, Venezia Napoli: numerosi cori della tifoseria di casa contro Napoli, clima teso al Penzo.

Allo stadio Penzo di Venezia si sta vivendo un clima di tensione tra le due tifoserie. Dopo la bottiglia lanciata prima dell’inizio della gara, il rapporto tra i supporters delle due squadre non è affatto migliorato. Ad accompagnare il match, inoltre, sono i diversi cori da parte della tifoseria del Venezia contro la città di Napoli ed il popolo partenopeo.

Venezia Napoli, cori e fumogeni: cosa sta succedendo al Penzo

I tifosi del Venezia stanno provando a spingere i propri beniamini ad una vittoria che avrebbe del clamoroso e l’atteggiamento della squadra pare esser ben accettato dal pubblico veneziano. Oltre a ciò, però, diversi cori contro la città di Napoli, tra i più soliti e vergognosi, stanno facendo da sottofondo alla partita.

Inoltre, già all’inizio del primo tempo, il pubblico di casa si è reso protagonista con il lancio di un fumogeno in campo che ha dovuto far mobilitare a chi di dovere per rimuoverlo e far continuare la partita di campionato.

