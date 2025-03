Napoli sogna ancora con Zubcic e Pullen, clamorosa vittoria sulla Virtus Bologna 93-88

Resoconto e tabellino del match tra Napoli Basket e Virtus Bologna: gli Azzurri vincono di cinque punti e continuano a sognare la salvezza.

Primo quarto

Il primo canestro è ad opera di Pajola, tripla senza opposizione facile facile. Risponde Pullen, con la stessa arma. Bologna fallosa e imprecisa nei primi minuti, buono invece l’atteggiamento degli azzurri. Ma la Virtus concede davvero poco in area. Napoli in fiducia soprattutto dall’arco, con Pullen in grande spolvero. I padroni di casa reggono. Raggiungono un primo massimo di vantaggio col +6, poi si fanno recuperare. 20-20

Secondo quarto

La Virtus prova a scappare. Dopo 3 minuti di gioco arriva il +5, aumentando intensità in difesa. Il palazzetto si scalda a 6’29” quando Zubcic segna una tripla allo scadere dei 24′, poi in difesa subisce sfondamento e provoca il fallo tecnico a Shengelia. Si iscrive al tabellino anche Pangos con una tripla. La difesa a zona disegnata da coach Valli non funziona come previsto: troppo facile la ricezione in post alto, per il gioco a due con il taglio del pendolo sotto canestro. Straordinario canestro di Belinelli sulla sirena, che permette alle Vu Nere di pareggiare. 44-44

Terzo quarto

Ivanovic costretto subito al timeout dopo due triple di Zubcic e Pullen. Napoli carica di falli la Virtus e conquista il bonus dopo 5 minuti. Buon momento per gli azzurri, specialmente in difesa con due grandi recuperi. Poi Toté inchioda la schiacciata del +7. E Ivanovic deve interrompere nuovamente il gioco. Percentuali impensabili dall’arco. Napoli chiude il terzo periodo in vantaggio con il 46% da tre punti. In difesa, però, concede ancora troppo in penetrazione. 69-66

Quarto quarto

Zubcic continua a martellare da fuori, ma Egbunu strappa gli applausi del palazzetto dopo un minuto dall’inizio del quarto: fallo e canestro libero segnato. Il +10 arriva con Zubcic, altra tripla. Belinelli e Shengelia provano a entrare in partita. Ma proprio il georgiano impazzisce e si fa espellere per una reazione eccessiva su Woldentensae a gioco fermo. Chiude la sua partita con 12 punti. Pajola riporta la Virtus in vantaggio, ma è un susseguirsi di emozioni a due dalla fine, perché Pullen con una tripla senza ritmo riporta Napoli su+1. Clamorosa azione difensiva di Zubcic che conquista palla e sull’azione seguente alleyoop di Pullen per una nuova inchiodata di Toté. Ed è quella decisiva. Clamorosa vittoria in casa contro la Virtus. 93-88

Tabellino Napoli-Bologna

Napoli: Pullen 25 punti, Zubcic 25, Pangos 16, Toté 12, Egbunu 7, Woldetensae 6, De Nicolao 2.

Bologna: Belinelli 13 punti, Diouf 13, Shengelia 12, Polonora 10, Cordinier 9, Morgan 8, Zicic 8, Tucker 6, Pajola 5, Hackett 3, Akele 1.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 21:56 by Leonardo Zullo