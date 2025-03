Napoli, Manna racconta la verità su Raspadori: l’annuncio in diretta

Serie A, Venezia Napoli: arrivano le parole del direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni di Dazn.

Alle 12:30 andrà in scena la partita tra Venezia e Napoli: fondamentale per la corsa allo scudetto e la corsa alla salvezza. Oggi ci si gioca tanto al Penzo e, di conseguenza, sarà una partita molto intensa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volontà dei partenopei di fare risultato e ha svelato un retroscena sul protagonista delle ultime settimane: Giacomo Raspadori.

Manna su Raspadori: “Voleva giocare di più, siamo orgogliosi”

Ai microfoni di Dazn, Giovanni Manna ha trattato diversi temi e parlato anche del vantaggio di avere in rosa molti italiani:

“Numero di italiani? Un grande vantaggio e motivo d’orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale. Ci auspichiamo di ampliare questo numero di italiani in rosa”.

Sull’apporto di Conte:

“Conte? Le 12:30 è un orario ostico per tutti. È una trasferta complicata e dobbiamo partire concentrati. Il mister dà il massimo tutti giorni, a prescindere dall’avversario. Siamo determinati per vincere questa gara“.

In merito alla decisione di mercato di trattenere Raspadori al Napoli, Manna ha messo in chiaro:

“Raspadori? Jack è un giocatore importante che ha fatto cose buone nel suo percorso. È stato penalizzato un po’ dal sistema di gioco passato, non era facile ritagliarsi dello spazio. Lui è stato bravo. Ha espresso la volontà a gennaio di voler giocare di più, non di andare via che è diverso. Siamo orgogliosi e contenti di potercelo godere”.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 12:24 by Carmine Acierno