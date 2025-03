Inter, Carlos Augusto e Lautaro: messaggio in coro sullo Scudetto al Napoli

L’Inter vince lo scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta e si porta a più tre lunghezze dal Napoli, che non è andato oltre lo 0-0 in quel di Venezia nel lunch match odierno.

È un segnale di quelli che può indirizzare il campionato lì dove il tifoso del Napoli non avrebbe mai sperato: l’Inter vince il suo primo big match del campionato in corso e si porta a tre punti dalla squadra di Antonio Conte, uscita da Venezia con un pareggio che sa tanto di rimorso. La squadra nerazzurra, invece, ha battuto al Gewiss Stadium l’Atalanta per 2-0, grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez.

Gli autori delle due reti hanno rilasciato un’intervista a pochissimi minuti dal fischio finale del match, che si è concluso anche con un’espulsione per parte (Ederson per i bergamaschi, Bastoni per gli ospiti). Occasione giusta per mandare in diretta un messaggio al campionato e, di conseguenza, anche al Napoli, ora costretto a correre per evitare di perdere contatto in maniera fatale dalla squadra guidata dal tecnico Simone Inzaghi.

Atalanta – Inter, Carlos Augusto e Lautaro: “Scenderemo in campo sempre per vincere”

Carlos Augusto e Lautaro Martinez colgono la palla al balzo per lanciare un messaggio forte e chiaro a tutto il campionato di Serie A, in particolar modo al Napoli, a questo punto.

Queste le parole dei due nerazzurri a DAZN:

Carlos Augusto: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, era una partita difficile, siamo entrati cattivi e concentrati”. Lautaro Martinez: “Vittoria di squadra, abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. L’Atalanta ti fa spendere tanto, giochiamo da tanto contro di loro. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi con tutto lo staff, è una vittoria meritata. Siamo stati superiori all’Atalanta, ci teniamo i tre punti che sono importanti per la classifica”. Carlos Augusto: “Assist di Calhanoglu? Ringrazio sempre, lavoriamo molto sui piazzati. Ho segnato, ma la vittoria è importante per tutta la squadra. Esultanza? È per un mio amico del Brasile”. Lautaro Martinez: “Triplete? Sembra che non vogliamo dirlo, ma si ci crediamo. Siamo una squadra forte, a volte i risultati vengono altre volte no. La squadra c’è, su tutti i fronti. Noi lotteremo per tutto, quando scendiamo in campo vogliamo vincere ogni partita. Continuiamo su questa strada”.

Napoli, dopo la sosta si attendono segnali

Il messaggio di Carlos Augusto e Lautaro è chiaro: l’Inter non ha intenzione di rallentare.

Per il Napoli, ora, la palla passa ad Antonio Conte e ai suoi ragazzi: dopo il Venezia, gli azzurri devono dimostrare di avere la stessa fame e cattiveria dei nerazzurri. La classifica non aspetta, e ogni possibile passo falso potrebbe costare caro in una corsa Scudetto che si fa sempre più incandescente.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 23:25 by Francesco Fildi