“Conte sta buttando via lo Scudetto”: Capuano durissimo contro l’allenatore del Napoli

Il giornalista Giovanni Capuano attacca Antonio Conte dopo il pareggio del Napoli contro il Venezia: ecco perché starebbe buttando il campionato

Il pareggio del Napoli contro il Venezia ha fatto scattare l’allarme e il giornalista Giovanni Capuano non le ha mandate a dire. Sul banco degli imputati c’è Antonio Conte messo sotto accusa per un rendimento che sa di occasione persa. Nelle ultime sette giornate di campionato, il Napoli ha racimolato appena 8 punti su 21 disponibili: numeri in flessione per una squadra che dovrebbe avere il tricolore nel mirino.

Fa rumore il noto giornalista che per tutta la stagione ha posto particolare attenzione sul Napoli di Conte, spesso criticando l’operato o la comunicazione del tecnico azzurro.

Conte, un calo che fa rumore

Capuano, con il suo stile diretto, ha commentato così lo 0-0 tra Venezia e Napoli:

“Il Napoli ha raccolto 8 punti (su 21 disponibili) nelle ultime 7 giornate. Non ci sono alibi per un calo fisico e tecnico simile. Corsa scudetto ancora disponibile per Conte, però così la sta buttando via nel momento in cui doveva capitalizzare il vantaggio del calendario dimezzato rispetto all’Inter”

Otto punti in sette partite non sono certo il biglietto da visita di una squadra da Scudetto. Il Napoli di Conte, che all’inizio della stagione aveva fatto vedere lampi di grande calcio, sembra aver perso la bussola. Il pareggio contro il Venezia è solo l’ultimo capitolo di una striscia negativa che preoccupa. Certo, la difesa resta un muro – marchio di fabbrica del tecnico leccese – ma davanti manca quel guizzo che fa la differenza. E dire che il calendario, con l’Inter impegnata su più fronti, poteva essere un alleato prezioso. Invece, gli azzurri si sono inceppati proprio quando serviva spingere sull’acceleratore.

I tifosi, sui social, non ci stanno. C’è chi punta il dito contro la società, chi contro Conte, e chi semplicemente si sfoga. Ma una cosa è certa: il Napoli ha arrestato la sua corsa. E il rischio, come sottolinea Capuano, è che il sogno Scudetto svanisca proprio ora, quando il traguardo sembrava a un passo.

Mercato di gennaio Napoli: colpa degli innesti mancati?

Tra i commenti scatenati dal post di Capuano, spunta un tema caldo: il mercato di gennaio. Diversi tifosi azzurri sono convinti che la rosa a disposizione di Conte avrebbe avuto bisogno di rinforzi più incisivi. Non è un mistero che la partenza di Kvaratskhelia abbia lasciato un vuoto difficile da colmare. Il georgiano, con le sue accelerate e i suoi gol, era il faro dell’attacco partenopeo. Al suo posto è arrivato Okafor in prestito a febbraio.

E qui si apre il dibattito: la società ha fatto abbastanza? Gennaio è un mese cruciale per sistemare le cose, ma il Napoli sembra non aver avuto il coraggio di osare. Certo, non è facile trovare un sostituto all’altezza di Kvara a metà stagione, ma i tifosi si aspettavano qualcosa di più.

Corsa Scudetto: Conte può ancora rialzarsi?

La domanda che aleggia tra i vicoli di Napoli è una sola: c’è ancora speranza per lo Scudetto? Capuano non chiude la porta, ma avverte: così non si va lontano. La corsa Scudetto è ancora aperta, con l’Inter che deve guardarsi le spalle e le altre big che non mollano. Ma per restare incollati al treno delle migliori serve un cambio di passo, e serve subito. Conte, che di rimonte se ne intende, ha tra le mani una squadra con del potenziale, ma anche con evidenti crepe.

Intanto, i tifosi non mollano. Nonostante i mugugni, c’è ancora chi ci crede, chi è pronto a sostenere gli azzurri con il cuore in mano fino all’ultimo secondo. Perché a Napoli il calcio non è solo un gioco: è una fede. E se Conte riuscirà a tirare fuori il coniglio dal cilindro, come ha fatto altre volte in carriera, allora sì che la città esploderà di gioia. Per ora, il messaggio di Capuano resta un monito: o si cambia marcia, o lo Scudetto resterà un sogno da rimpiangere a fine stagione.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 17:29 by Leonardo Zullo