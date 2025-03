Napoli, Marino: “Marianucci? Operazione interessante, ma non basta”

L’ex direttore del Napoli analizza le ultime voci di mercato, senza nascondere alcune perplessità: i dettagli.

Le voci relative all’accordo trovato tra il Napoli e Luca Marianucci sei sono rapidamente allargate. Il difensore dell’Empoli dovrebbe passare al Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni, per una cifra che si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Un innesto che punta a costruire il Napoli del futuro, con il classe 2004 che andrebbe a ringiovanire notevolmente il reparto difensivo di Antonio Conte.

Primi passi concreti verso il mercato estivo, in vista della prossima stagione che si prospetta decisamente più impegnativa di quella attuale per il Napoli, quantomeno per la Champions League che andrebbe ad aggiungersi agli altri impegni stagionali. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato Pierpaolo Marino, che ha commentato le voci relative a Marianucci e, più in generale, al prossimo mercato estivo del Napoli.

“Marianucci è un difensore prospettico, un colpo per il futuro. 9-10 milioni, da come leggo, sono cifre importanti. L’operazione economica si può discutere, ma dal punto di vista tecnico l’operazione è interessante. Si tratta di mettere in rosa degli under funzionali e progettuali, ma è chiaro che non saranno questi gli innesti per affrontare la Champions in modo competitivo. 10 milioni sono una cifra importante, ma la valutazione va fatta dal direttore sportivo. Non sono pochi”, ja commentato l’ex direttore generale del Napoli.

Marino sul mercato azzurro, non solo Marianucci

L’ex direttore del Napoli ha continuato ad analizzare il mercato estivo, concentrandosi anche sulle altre voci di mercato che stanno circondando l’ambiente partenopeo nelle ultime ore. Si parla infatti di Beukema, difensore del Bologna e di Solet, difensore dell’Udinese.

“Solet e Beukema? Solet sta facendo molto bene all’Udinese, è stato preso cogliendo un’opportunità. Non ha sempre giocato con continuità, e se non dovesse fermarsi più può confermarsi come uno dei giocatori più forti della Serie A. È stato preso a parametro zero, e oggi andrebbe pagato, ma il fatto che il Napoli faccia parlare e si sta muovendo è positivo. Vuol dire che Conte, Manna e De Laurentiis sanno bene che non si può fare la Champions e le altre competizioni”, ha commentato Marino.

