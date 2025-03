Hamsik da brividi, l’ex Napoli è tornato in campo: il motivo spiazza tutti!

Marek Hamsik continua a sorprende i tifosi del Napoli e non solo. L’ex azzurro è tornato in campo dopo il suo ritiro.

La storia d’amore tra Marek Hamsik e il Napoli non è mai terminata. Il centrocampista slovacco resterà per sempre nel cuore dei tifosi, ancor più per quanto accaduto nel corso degli anni. Dall’ormai lontano 2023, il giocatore ha appeso definitivamente gli scarpini al chiodo, ma negli ultimi giorni sarebbe tornato clamorosamente in campo sorprendendo tutti.

Hamsik è tornato in campo: il motivo è emozionante

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” lo scorso 9 marzo è tornato in campo nella squadra che porta il suo nome e di cui è proprietario e allenatore: l’RSC Hamšík Academy. L’ex giocatore è stato in campo per quasi novanta minuti nella terza categoria slovacca, sorprendo praticamente chiunque.

Hamsik ha però fatto sapere che tale decisione è stata presa in vista della partite delle leggende. In realtà, però, si tratta ufficialmente del match d’addio al calcio da parte dell’ex Napoli. La sfida è in programma il prossimo 5 luglio e saranno presenti giocatori importanti come Lavezzi, Mertens e Paolo Cannavaro. Nei prossimi giorni, però, altri campioni si aggiungeranno alla lista.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 23:00 by Giuseppe Ferrara