Conte ritrova due “Giaccherini” nel Napoli: ecco chi sono

Il tecnico azzurro può contare su due calciatori particolari, l’analisi dell’ex calciatore è precisa e mirata.

Il lavoro che Antonio Conte sta facendo a Napoli è sotto gli occhi di tutti. Sono mesi ormai che il tecnico azzurro spinge sull’acceleratore della squadra con l’obiettivo comune che ormai tutti conoscono. Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Emanuele Giaccherini, ormai commentatore per Dazn ma, soprattutto, ex calciatore che sotto la guida tecnica di Antonio Conte è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.

“Conte è un fattore perchè innanzitutto riesce ad entrare nella testa dei calciatori e li fa sentire tutti egualmente importanti. Inoltre il suo lavoro, molto impegnativo e dispendioso dal punto di vista fisico e mentale, viene apprezzato perché gli atleti notano subito gli effetti. Si arriva alla domenica in condizioni ottimali, sia atletiche che tattiche. Conte è il numero uno perchè in poco tempo incide tanto. Inoltre lui è un leader, riesce a tenere carichi ma tranquilli i propri calciatori. E c’è un obiettivo chiaro in testa”, ha commentato Giaccherini.

L’ex calciatore di Juventus e Napoli ha anche analizzato il momento del Napoli, ad un punto dalla vetta della classifica.

“In questo momento gli azzurri è come se avessero preso l’osso in bocca come fanno i cani, e ora non lo lasceranno andare via. Conte si è evoluto, di solito era un allenatore certo del modulo con cui affrontava le partite”, ha continuato.

Giaccherini si rivede in due calciatori, ecco chi sono i due Giaccherini del Napoli

Nel corso delle due stagioni vissute alla Juventus, Emanuele Giaccherini è riuscito a diventare uno dei pupilli di Antonio Conte grazie alla sua enorme versatilità in mezzo al campo. Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte l’ex centrocampista ha risposto ad un’interessante domanda, nella quale gli è stato chiesto chi sono i “Giaccherini” di questo Napoli, intesi come vicinanza alle idee di Conte ma anche come duttilità in campo.

“McTominay si è adattato subito al modo di giocare di Conte e forse lo ha fatto meglio di altri. A me, però, piace particolarmente Raspadori, quindi indico pure lui, anche se è stato impiegato con minore costanza dal mister. Jack sa adattarsi a qualsiasi ruolo e fare la differenza. McTominay mi piace moltissimo per come attacca l’area e riempie gli spazi”, ha commentato Giaccherini.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 16:37 by Giorgio D’Andrea