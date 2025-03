Vuole firmare con il Napoli, l’esperto di mercato allo scoperto: può cambiare tutto!

L’esperto di calciomercato svela le ultime novità in casa Napoli: in particolare, è stata fatta chiarezza circa una situazione che potrebbe cambiare e non di poco le dinamiche della società azzurra.

Il fischio d’inizio della sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 12:30, si avvicina a grandi passi per il Napoli. Gli azzurri, galvanizzati dagli ottimi segnali delle ultime due uscite allo stadio Diego Armando Maradona contro Fiorentina e Inter, vogliono tenere il piede sull’acceleratore. Antonio Conte sa bene che la sua squadra ha tra le mani un’occasione da capogiro: mettere le mani su un traguardo che, a inizio stagione, sembrava un miraggio anche solo da sognare ad occhi aperti. La lotta per lo Scudetto è viva, e ogni partita da qui alla fine sarà un mattone per costruire qualcosa di storico sotto il Vesuvio.

Ma il presente non è l’unico orizzonte. Il club partenopeo ha già gli occhi puntati sul futuro, con la necessità di programmare i prossimi mesi per arrivare preparati alla sessione estiva di calciomercato, al via come sempre a luglio. Circa una settimana fa è arrivato l’annuncio del rinnovo di Mathias Olivera, che ha firmato un nuovo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino al 2030, blindando un tassello fondamentale. Ora, però, l’attenzione si sposta su un altro pilastro.

Notizie Napoli calcio, Meret dà disponibilità per il rinnovo: la rivelazione

Alex Meret è un caso che tiene banco da tempo. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, lasciandolo teoricamente libero di accordarsi con altri club a parametro zero già ora. Eppure, il portiere friulano sembra avere le idee chiare: la priorità sembrerebbe essere il Napoli.

A fare il punto è Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte:

“La prossima settimana, con la sosta, ci sarà un nuovo appuntamento per il rinnovo di Meret? Sì. Il Napoli, in buona sostanza, non ha molta fretta. La disponibilità del giocatore c’è sempre stata ed il Napoli lo sa. Anche in passato, i rinnovi di Meret sono stati molto chiacchierati, ma quando poi si è arrivati al dunque, le trattative hanno portato subito ad un nero su bianco. Questa settimana può aiutare, ma non è detto che debba essere per forza quella decisiva”.

Meret, con le sue parate decisive si è guadagnato la fiducia di Conte, che spesso ha avuto per lui parole importanti. La trattativa, pur tra qualche tira e molla, sembra avviata verso un possibile lieto fine. Si parla di un prolungamento fino al 2027, con un ingaggio che potrebbe sfiorare i 3 milioni netti annui. Un segnale di continuità che potrebbe fare bene al presente e al futuro del Napoli.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 19:40 by Francesco Fildi