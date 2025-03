Colpo Napoli, decisione presa: obiettivo individuato

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare una novità importante di calciomercato

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per un altro match molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica alle 12.30 una partita importante per il prosieguo del campionato.

I partenopei saranno di scena allo Stadio Luigi Penzo per giocare contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il Napoli è sicuramente favorito per questa gara, ma dovrà prestare comunque la massima attenzione. Il team lagunare, infatti, ha dimostrato nelle ultime settimane di credere ancora nella salvezza. Nel frattempo però, bisogna registrare una novità di calciomercato.

Napoli su Solet dell’Udinese: attenzione all’Inter e all’Atalanta

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli si è mosso per Oumar Solet dell‘Udinese. Adesso si stanno monitorando diversi profili per cercare di capire quali saranno fattibili la prossima estate.

Tuttavia, oltre a quello del Napoli, su Oumar Solet bisogna registrare anche l’interesse di altre due big del campionato di Serie A, ovvero l’Inter e l’Atalanta. C’è da dire che, almeno fino a questo momento, non sono stati fatti dei passi importanti, ma nelle prossime settimane si saprà sicuramente qualcosa di più sul difensore bianconero friulano.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 18:56 by William Scuotto